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基础教育规范管理提升年行动开展

2025年05月30日08:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月29日电  （记者黄超）教育部办公厅近日印发通知，开展基础教育规范管理提升年行动，进一步清理整治违背教育规律、侵害群众利益的办学治校行为。

　　通知提出16条负面清单，重点内容包括：严禁出现反党反社会主义、分裂国家、歪曲历史、美化侵略等错误言行，或通过网络媒介、试卷试题等传播错误观点；严禁违反规定频繁组织考试，加重学生学业负担；严禁违规安排学生作息，挤占学生课间休息；严禁提前开学、延迟放假，或利用假期组织补课；严禁学校制定有违常理认知、违背公序良俗的校规校纪条款。与此同时，清单对不履行校园食品安全管理责任等提出禁止性要求。

　　通知提出，针对尚未完全解决的基础教育管理重点难点问题，进一步创新工作方法，加大整治力度。深化整治中小学“校园餐”、利用征订教辅及购买校服谋利等侵害学生及家长合法权益的突出问题；持续治理“暗箱操作”、“掐尖招生”、违规跨区域招生和校外培训机构违规参与招生等影响教育公平、社会反映强烈的问题。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月30日 04 版）

(责编：李昉、熊旭)

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