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第三十八个世界无烟日来临之际，专家呼吁——

拒绝第一支烟 守护阳光少年（健康驿站）

本报记者 王美华
2025年05月30日08:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　第38个“世界无烟日”到来之际，河北省秦皇岛市疾控中心（市卫生监督所）工作人员走进秦皇岛市第七中学玉龙湾校区，为学生普及吸烟有害健康的相关知识。图为工作人员和学生共同和禁烟标识、标语合影。
　　曹建雄摄（人民视觉）

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　　今年5月31日是第38个世界无烟日，此次活动的主题是“拒绝烟草诱惑 对第一支烟说不”。青少年是国家的未来和民族的希望，如何帮助青少年拒绝第一支烟、使其自觉远离烟草制品？本报记者进行了采访。

　　

　　青少年时期是预防吸烟的关键窗口期

　　“来一支烟吧？”“试试烟，才有范儿！”

　　当一支烟被递到面前，你是否意识到，这可能是人生健康轨迹的分水岭？

　　在首都医科大学附属北京朝阳医院戒烟门诊工作16年来，褚水莲医生接触过无数渴望戒烟的吸烟者。她发现，他们中的大多数人，最初接触烟草的年龄往往是在青少年时期。拒绝这支烟，不仅是拒绝尼古丁的诱惑，更是为生命筑起一道健康防线。

　　数据显示，我国超过半数的吸烟者在20岁前首次接触烟草。“小学高年级至初高中阶段是预防吸烟的关键时期。”褚水莲介绍，青少年正处于身心发育的关键阶段，他们好奇心强但对吸烟的长期危害认知不足，容易因好奇或模仿行为而尝试吸烟。青少年一旦开始吸烟，极易形成终身吸烟的陋习，对学习、生活、身体造成持续性危害。

　　吸烟有害健康，几乎人所共知，为什么仍有部分青少年尝试吸烟？

　　“影响青少年吸烟的因素是多方面的。”褚水莲说，青少年正处在对世界充满好奇、探索欲旺盛的阶段，吸烟行为在他们眼中往往带有一种神秘感，容易激发尝试欲望；家庭对青少年影响深远，家庭成员中有人吸烟的青少年吸烟概率会显著升高；同伴压力也是重要诱因，部分青少年为了融入群体，可能被动接受“递烟”行为。此外，社会文化因素同样不可小觑，尽管我国相关法规限制烟草广告，一些烟草商仍通过各种隐蔽方式宣传推销烟草；某些影视作品或社交平台将吸烟塑造成“成熟”或“时尚”的象征，也容易误导青少年。

　　殊不知，点上第一支烟时，烟草中的尼古丁会经肺部进入血液循环，10秒左右可到达大脑，刺激大脑释放多巴胺，从而让人上瘾。

　　“让人上瘾只是烟草危害健康的第一步。”褚水莲说，吸烟对青少年健康的危害主要表现在尼古丁对大脑的损害，导致注意力不集中、记忆力下降、学习能力变差等，甚至可能引发学习障碍、焦虑等问题。学生在学习过程中需要保持高度专注，而吸烟的青少年因为尼古丁依赖，在没有吸烟、得不到尼古丁刺激时会出现疲倦、烦躁等戒断症状。研究发现，吸烟青少年在数学、语言类测试中得分更低，且更容易出现多动、冲动等行为问题。

　　“预防胜于治疗。”褚水莲强调，必须通过家庭、学校和社会的协同教育，帮助青少年了解烟草的危害，以科学的认知构筑拒烟理性防线，从根本上瓦解吸烟欲望，从源头阻断第一支烟。

　　如何识别和拒绝第一支烟

　　在我国，法律明确禁止向未成年人销售香烟，其中包括电子烟。2022年3月，我国明令禁止销售除烟草口味外的调味电子烟。然而，近年来有媒体报道，一些伪劣电子烟披上“奶茶杯”“可乐罐”的外衣，有的电子烟被调配出各种水果口味，通过各种隐秘的渠道，被未成年人购买。

　　青少年应该如何识别和拒绝第一支烟？

　　褚水莲表示，这需要青少年从学会识别、主动拒绝、寻求支持3个维度入手——

　　学会识别：传统香烟多为标准烟盒包装，较易识别，但电子烟形式多样，非法电子烟还可能伪装成“奶茶杯”“U盘”“卡通挂件”等日常物品，还有不法分子假借电子烟添加违禁的毒品成分。因此，对于不明成分的陌生食品、饮料等，建议青少年一律不吃、不尝、不吸。

　　主动拒绝：当同伴说“就抽一口，没事的”“抽完不会上瘾”时，坚定拒绝“试吸”邀请。因为尼古丁的成瘾性极强，第一口就可能让大脑产生依赖。有数据显示，青少年尝试吸烟后，30%的人会在1年内成瘾。

　　寻求支持：如果经常被同伴劝烟或发现校园周边有售卖电子烟的情况，及时告诉家长或班主任。寻找同样拒绝吸烟的同学，组成“健康小组”。此外，青少年还可以参加学校组织的“无烟校园”讲座、禁毒防艾宣传等，可以更深入地了解烟草的危害。

　　为吸引青少年消费，一些电子烟商家打出“时尚无害”“口味多样”等标签，将电子烟包装成“潮流单品”。褚水莲指出，这些营销本质上是利用年轻人追求个性化和感官刺激的心理特点，降低其警惕性。事实上，这些电子烟调味剂加热后会产生甲醛、苯等有毒物质，长期吸入不仅会损伤肺部纤毛，还可能引发慢性咽炎、哮喘甚至肺癌。

　　有人说，电子烟里没有尼古丁，所以“电子烟不是烟”。事实果真如此吗？

　　“这是偷换概念，如果你相信电子烟里没有尼古丁，就上当了。”褚水莲说，多数电子烟仍含有尼古丁，即使标称“无尼古丁”的产品，也可能通过尼古丁盐等隐蔽形式添加。从医学层面看，电子烟与传统香烟危害同源。两者均产生气溶胶，含有尼古丁、重金属（如镍、铅）、致癌物质（如亚硝胺）。电子烟中的某些有害物质甚至比传统香烟更高，如电子烟加热液体产生的丙烯醛（一种强烈刺激呼吸道的毒素）含量比传统香烟高15—20倍。

　　值得一提的是，传统香烟每支含1—2毫克尼古丁，而一些电子烟烟油的尼古丁浓度可达50毫克/毫升。褚水莲提醒，青少年可能因口味偏好而频繁抽吸、增加使用量，导致实际尼古丁摄入量远超预期。如果不小心摄入过量，可能导致恶心、呕吐，严重时会导致心律失常甚至呼吸衰竭。中国疾控中心数据显示，使用过电子烟的青少年，尝试传统香烟的风险是未使用者的3.6倍，且更容易发展为每日吸烟者。

　　“此外，电子烟同样会产生二手烟危害。”褚水莲提醒，电子烟加热溶液产生的二手气溶胶（电子烟的二手烟）是一种新的空气污染源，其中包括可吸入颗粒物、丙二醇、挥发性有机化合物、重金属和尼古丁等，而非像很多营销宣传的仅仅是“水蒸气”而已。因此，周围的人吸入后，也会对身体健康产生危害。

　　烟草对青少年的危害性更大

　　众所周知，吸烟对肺不好。其实，吸烟的危害远不止于此，慢性呼吸系统疾病、心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤……都与吸烟有密切关系。

　　褚水莲介绍，烟草烟雾中含有7000多种化学物质，大多数对人体有害，其中至少69种明确致癌，如多环芳烃、亚硝胺等。对正处于生长发育黄金期的青少年，吸烟的危害更大。

　　“青少年身体各器官系统尚未发育成熟，对有害物质的敏感性更高，修复能力更弱。”褚水莲介绍，吸烟会严重损害青少年呼吸系统和心血管系统，并且会加速其成年后慢性病的发生。研究证明，开始吸烟年龄越小、吸烟量越大、吸烟年限越长，烟草对身体造成的危害越严重。

　　“无论是传统烟草还是电子烟，青少年尝试吸第一支烟后，很容易养成吸烟习惯。”褚水莲解释，这与青少年大脑发育特点密切相关。人的大脑要到25岁左右才完全发育成熟。在12—24岁的青少年时期，大脑中负责控制冲动、做决策的前额叶还没长好，此时青少年对行为的控制能力较差，一旦接触尼古丁，更容易成瘾。

　　有人说，偶尔吸一支烟不会上瘾吧？

　　“这个想法很危险，它严重低估了尼古丁的成瘾性。有研究表明，哪怕只吸一次烟，也可能让人上瘾。”褚水莲介绍，有研究表明，一旦接触尼古丁，三人中约有一人会成瘾，且青少年成瘾速度更快。尼古丁作为核心成瘾成分，能在10秒内刺激大脑分泌多巴胺，让人产生短暂的愉悦感。青少年大脑对多巴胺的反应特别敏感，吸烟带来的快感强度是正常活动的2—3倍，但这种快感会迅速消退，迫使吸烟者不断加大剂量，形成恶性循环。

　　褚水莲介绍，一般在刚开始的时候，吸烟者吸烟支数并不多，吸烟频率也不高。但在尼古丁极强的成瘾性作用下，随着吸烟时间的延长，大脑的形态、功能发生改变，吸烟习惯逐渐养成，吸烟者的吸烟量与吸烟频率会逐渐增加，烟瘾变大。这种烟瘾是一种慢性成瘾性疾病，称为烟草依赖。

　　更麻烦的是，青少年的大脑还在发育中，可塑性很强。褚水莲提醒，尼古丁会改变青少年的大脑结构，重塑奖赏通路，埋下“成瘾”的种子，其影响可能持续终身。青少年大脑额叶发育不完善，自控力较差，吸烟会进一步损害额叶发育，影响情绪控制和注意力。研究发现，吸烟的青少年更容易出现情绪失控、冲动行为，甚至形成不良社交群体。

　　“预防的关键在于阻止首次接触。”褚水莲提醒，家长、学校和社会需在青少年成长关键期加强教育，帮助他们远离这个可能影响终身的健康陷阱。

　　科学治疗让戒烟不再艰难

　　16岁的晨晨（化名）是一名高一学生，成绩十分优异。随着课业压力变大，听说吸烟可以提神的他，开始尝试吸烟。渐渐地，他每天的吸烟量越来越大。考试时，由于烟瘾发作分散了注意力，他的成绩下滑。父母发现了他的异样，于是带他来到医院戒烟门诊。在医生的指导下，晨晨最终成功戒烟。

　　“对于青少年吸烟者，戒烟门诊主要提供心理行为矫正—环境支持的立体治疗体系。”褚水莲介绍，心理行为矫正包括：动机增强疗法，如使用“决策平衡表”让青少年列出吸烟的利弊，尤其强调对未来目标（如考军校、运动员生涯）的阻碍；认知行为疗法，如识别吸烟触发场景，制定替代行为方案，当烟瘾发作时引导青少年进行“5分钟延迟”，同时进行深呼吸或列举3个不吸烟的好处，削弱“渴求—行为”的条件反射；环境支持，主要是创造良好的家庭环境，青少年成功戒烟离不开父母双方的支持，父母应与孩子沟通，做好表率，而不是一味地责备。

　　此外，16岁以上的青少年可给予药物治疗。研究发现，抽烟者凭借自己的毅力戒烟，能坚持一年以上的，只有3%—5%，戒烟的成功率非常低。但如果在医生的正确指导下，再加上合适的戒烟药物，戒烟成功率能达到60%左右。

　　褚水莲强调，青少年控烟，需要医院、学校、家庭和社会共同努力，形成一个完整的保护体系——

　　医院要发挥专业作用，开设青少年戒烟门诊，组织医生进校园，通过案例讲解等方式，向学生直观展示吸烟危害。当学校发现学生有吸烟迹象或家庭求助时，医院及时介入提供专业评估，避免问题拖延。

　　学校要做好日常管理，禁止校园内任何形式的烟草销售和使用；将控烟纳入学生行为规范，但避免简单惩罚；老师要关注学生异常表现，如成绩下滑、携带电子烟等；开展预防教育课程，通过角色扮演等方式教会学生拒绝技巧。

　　家庭要给予正确引导，家长要以身作则，主动戒烟或不在孩子面前吸烟；沟通时要注意方式，多倾听、少指责；帮助孩子解决吸烟背后的问题。

　　此外，社会力量也要积极参与，例如组织戒烟成功的志愿者分享经历；为困难家庭提供免费戒烟产品；开发戒烟APP等辅助工具；媒体传播科学戒烟知识……

　　“拒绝第一支烟，就是守护青春的健康底线。”褚水莲说，最酷的青春，不需要烟雾来点缀，从今天开始，用科学认知武装自己，对递来的每一支烟说“不”。

　　

　　链接

　　问：当面临同伴递烟压力时，青少年该如何科学拒烟？

　　褚水莲：（1）万能拒绝公式：态度+理由+转移

　　态度：微笑摇头，用身体语言表态，明确说“我不抽”，不让对方误以为有商量余地。

　　理由：“我一闻烟味就咳嗽”“家里有哮喘病人”“我最近在练篮球，医生说不能碰这个”。

　　转移：递上零食或者岔开话题，如“哎，你作业写完了吗？”等。

　　（2）寻找同盟者：提前观察社交圈中同样不吸烟的人，主动建立“健康小联盟”。群体拒绝会削弱吸烟者的优越感，甚至让递烟者产生动摇。

　　（3）幽默化解+价值重构：用轻松语气打破尴尬，同时暗示吸烟的“不酷”本质。比如，“听说这东西特别毒，你确定不是在整我？”“吸烟会让牙齿变黄、皮肤长皱纹，你想以后拍照都得P图吗？”

　　问：如果家长发现孩子吸烟，能采取打骂这样的强制手段吗？

　　褚水莲：打骂方式肯定是没有效的。青少年前额叶皮层尚未发育成熟，面对威胁时更易产生恐惧、逆反情绪，而非理性思考。打骂会触发“战斗—逃跑”反应，导致吸烟行为转入更隐蔽状态，亲子信任破裂，孩子拒绝暴露真实需求。建议采取以下方式：

　　（1）早发现早干预：一旦确认吸烟，24小时内启动沟通，延迟干预会增加成瘾固化风险，避免“姑息观察”。

　　（2）个体化评估：先了解吸烟类型（卷烟/电子烟）、频率（每日/偶尔）、动机（社交/减压），再制定方案。

　　（3）家庭参与：父母需同步调整行为，如家长戒烟，避免“双重标准”削弱干预效果。

　　（4）正向强化为主：用奖励机制替代惩罚，如戒断1周后兑现孩子期待的活动，强化自我效能感。

　　（申奇整理）

(责编：李昉、熊旭)

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