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香港逾1500名大学生将赴内地实习

2025年05月30日08:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社香港5月28日电  “香港学生内地实习千人计划2025”28日在港举行出发授旗仪式。主办方预计，今年暑假将安排超过1500名香港大学生，分赴北京、上海、重庆、合肥、无锡等内地8个城市，进行为期6至8周的实习。

　　这一计划由香港文化艺术发展中心、香港专上学生服务协会等多家机构联合组织。

　　据介绍，今年是这一实习计划第三年以“百万青年看祖国”为主题，此次吸引了逾4500人报名。

　　全国青联副主席、香港特区政府民政及青年事务局副局长梁宏正致辞表示，香港青年人到内地实习，除了吸收工作经验，更能亲身感受内地的发展与庞大的机遇。不论国家还是香港的发展，都需要青年人为未来注入动力。希望香港学生通过赴内地实习为追梦圆梦打好基础，实现人生目标。

　　香港中文大学学生张文轩是第三年参加这一实习计划。他表示，每一次旅程都让他对国家的发展有更深的认识，也让他在学习与成长中不断突破自己。

　　据主办方介绍，今年已经是相关机构第十五年举办内地实习计划。

(责编：李昉、熊旭)

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