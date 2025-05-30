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5部门联合印发通知

更好促进困境儿童身心健康成长

2025年05月30日08:43 | 来源：光明日报
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原标题：更好促进困境儿童身心健康成长

民政部、教育部、国家卫生健康委、共青团中央、全国妇联5部门近日联合印发通知，要求各地在“六一”国际儿童节等时间节点，持续深入开展2025年“润心伴成长，同心护未来”主题活动，更好促进困境儿童身心健康成长。

在加强心理健康监测方面，通知明确各地要建立完善困境儿童心理健康监测机制，加强家庭、社区、学校以及托育机构、社区教育机构、儿童活动中心、12355青少年服务台、少年宫等机构或场所良性互动，及时了解掌握困境儿童心理健康状况，推动实现早发现、早干预、早服务。要结合工作实际，指导村（居）儿童主任采取定期家访、谈心谈话等方式，探索加强困境儿童心理健康状况识别，发现困境儿童心理异常的，及时与儿童父母或其他监护人沟通，并协助采取关爱服务措施。

在引导社会广泛参与方面，通知明确各地要链接社会组织、爱心企业等社会资源，组织“五老”、志愿者、爱心妈妈等通过“大手拉小手”“结亲戚”等方式，为困境儿童提供关爱帮扶。要充分发挥公益心理援助热线、精神卫生医疗机构服务热线作用，为困境儿童及其家庭提供线上心理健康问题咨询、情绪疏导等服务。有条件的地方，可组织开展公益援助活动，为厌学、抑郁症、孤独症等困境儿童及其家庭提供诊疗费用等相关支持。

通知还明确，各地民政、教育、卫生健康、共青团、妇联等部门和单位要以“润心伴成长，同心护未来”主题活动为抓手，统筹完善困境儿童心理健康关爱服务部门协同联动机制、常态化关爱服务机制、资源投入机制、社会力量参与机制等，贯通困境儿童心理健康监测、转介诊疗、服务帮扶等各个环节，构建困境儿童心理健康全链条守护体系。（记者任欢）

(责编：李昉、熊旭)

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