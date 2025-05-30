原标题：为青年量身定制“成长礼包”

“丰台区持续为人才发展提供良好舒适的环境。我们在这里享受到很多人才服务政策和支持，个人和公司都收获颇多。”5月27日，在2025“丰台·学子回家”活动启动仪式上，“丰泽计划”青年英才入选者陈晓博感叹道。

陈晓博“收获颇多”的背后，是北京市丰台区为人才量身定制的“全周期护航体系”。

聚天下英才而用之。“丰泽计划”正将这一理想照进现实。2025年，“丰泽计划”人才工程引入市场化评价机制，通过荣誉激励与资金支持相结合的方式，持续强化人才发展支撑，持续完善保障体系，在教育医疗、交通出行、联系走访等方面给予全方位的服务支持，用细节诠释“以才为基”的城市温度。

今年启动的“丰台·学子回家”活动，全年推出6.4万个实习、见习、就业岗位。同时推出“青年友好生态城区”行动计划，为青年提供6万多个实习见习和招聘岗位，打造“一张床”“一间屋”“一套房”多元住房保障体系，让青年学子“落地即安家”。

此外，在悉心育才、暖心留才方面，丰台区还将举办“丰翼创未来”大学生创新创业争霸赛，组织“未来企业家实训营”，倾力打造“国际人才港”，为人才提供服务保障，助力青年追逐梦想、实现梦想。

“我们为青年量身定制‘成长礼包’，构建起‘市—区—街’三级引才矩阵，打造人才成长全链条服务。”丰台区委组织部有关负责人表示。

（记者 张景华 通讯员 冯玉英）

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