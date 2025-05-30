原标题：为孩子创造一种面向未来的阅读

2025年初，DeepSeek“横空出世”，人工智能不再那么遥不可及，而是伸手就能够到、拿来就可用，这对人们的影响是全方位的。对于少儿阅读来说，影响可以说极为深远。在巨大的思维碰撞下，孩子们还要不要阅读，读什么、怎么读，成为摆在每一个孩子和家长面前的问题。

先来看要不要阅读。随着人工智能的发展，类似“不用辛苦读书了”的论调引起热议。持这一观点的人举例说，孩子的作业都可以通过人工智能得到答案，哪还需要辛苦读书和学习。其实，用人工智能得到的只是一个答案，并不是真的学到了知识。真正学有所得，只有靠自己思索后才能实现。直接给出答案，会让孩子少了主动思考、探求答案的过程。当一个人失去了主动思考的能力，就会失去判断力，进而失去自己人生的选择权。更何况，孩子的阅读并不只是学习知识，而是多方位的需求。在人工智能背景下，少儿阅读越发显得重要，必须加强阅读。

再来看读什么。当前，针对少年儿童的出版物大致可分为三类：一类是纯知识类；包括自然科学知识和情商培养等功能性图书；一类是文学艺术类；还有一类是结合科学和文艺，姑且叫科学文艺类，比如科幻文学、科普图书等。全面健康的少儿阅读应该兼顾这三类，因为它们各有不同的作用。纯知识类图书带给孩子的是世界本来是什么样的，文学艺术类图书带给孩子的是“我”可以是什么样的，科学文艺类图书带给孩子的是世界可以是什么样的。简单介绍知识点的图书需求会大大下降，而那些能够弥补少儿在获得知识时缺失的过程，也就是能够从人的主观意识角度帮助孩子理解知识点的图书会更加被需要。文学艺术本质上是人的精神的投射或外化，阅读这类图书可以帮助孩子理解他人、表达自我。在人工智能越来越会编故事的当下，文学艺术类图书不能仅以一个好看有趣的故事为目标，而要把写“人”作为深层目标，更努力地往人的内心深处开掘。那些融注了作者独特生命体验的文艺作品，永远能够打动人、感染人。科学文艺类图书可能是当下最兼具实用性和超现实性的一类，艺术风格上可以既现实又浪漫，阅读效果上可以既帮助孩子认识世界又激发想象。因此，这类图书越来越受欢迎。孩子的想象力是人类进步的重要源泉，我们要相信孩子的想象力是天生的，而成年人的作用就是激活和呵护孩子的想象力，要让他们知道世界是什么样的，还要让他们有能力看到世界可能是什么样的。

重要的还有怎么读。阅读的目的，应该是培养孩子的认知能力、感悟能力、审美能力和共情能力。在网络普及的当下，少年儿童的生活状态发生了一些变化，培养这四种能力的意义更加凸显。当下的少年儿童往往是虚拟生活与现实生活并存，甚至有时候虚拟生活在他们的精神生活中更重要。表现出来的一个现象是，他们在现实生活中与人的交往会比较困难，但在虚拟世界中与人的交往要自在得多。在此情形下，少年儿童在从自然人迈向社会人的成长过程中，就需要不断提升对现实世界万物的认知辨识能力，即认知能力；在理解的基础上去感受万物、感悟生命，即感悟能力；感知美善和丑恶，形成正确的健康的价值判断，即审美能力；能够领略他人之感受、体味他人之情感的共情能力。爱是一种能力，对大多数人来说，爱也是需要学习的。最重要的是让孩子自己去读，倾听他们的阅读体会，在他们困惑时能助其解惑，在他们偏向时能帮其校正，让他们真正获得知识、获得美的享受、获得爱的能力。

在人工智能越来越普及的今天，讨论少儿阅读格外重要。阅读纸质书籍还是阅读电子书，阅读文字多的书还是图画多的书，也许有内容上或是感受上的差异，但本质上都应以培养上述四种能力为目的。阅读依然是人在成长过程中必不可少的部分，阅读可以改变未来。从阅读对象的供给、阅读方式的便捷、阅读习惯的养成等方面努力为孩子创造一种面向未来的阅读，是广大作家、艺术家、科学家、出版家、教育家、阅读推广人的使命和责任。

（作者：纳杨，系中国作协创作研究部副主任）

(责编：李昉、熊旭)