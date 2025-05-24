人民网长春5月24日电 （记者王海跃、孙竞）23日，第63届高等教育博览会开幕。活动现场，以“智汇东北 才启新程”为主题的人才专区重磅活动——“千校万企供需对接会”（东北地区专场）暨东北地区2025届高校毕业生人才双选会，吸引无数青年才俊的目光。

活动现场。人民网记者 王海跃摄

本次活动举办了东北地区“高层次人才招引活动”“ 2025届高校毕业生人才双选会”“校企人才供需对接活动”三大核心活动，吸引东北三省一区508家企事业单位及1.2万余名毕业生等青年人才参与，累计提供优质岗位1.3万余个。

据了解，参与此次活动的用人单位涵盖光电信息、装备制造、现代农业、冰雪经济、医药健康、教育赋能等多个领域。众多高层次人才、2025届高校毕业生纷纷踊跃参与，活动现场气氛热烈。

活动现场。人民网记者 王海跃摄

本次活动的亮点之一是科技赋能就业服务。现场设置的数据展示区和AI赋能区，为参会人才和企业提供了更加便捷、高效的服务。数据展示区通过数据大屏实时展示参会单位、行业分布、提供岗位及参会学生等情况，让人才和企业能够及时了解活动动态和相关信息。AI赋能区则提供了AI信息搜集、AI简历优化、AI人岗匹配、AI面试训练等一系列服务，帮助毕业生快速提升求职竞争力。

AI赋能区吸引求职者驻足。人民网记者 王海跃摄

除了人才招聘，本次活动还注重为校企双方搭建交流平台，深化产教融合发展。校企人才供需对接活动吸引了东北三省一区行业龙头、专精特新及优质企业和300余名高校领导、就业部门负责人参与。活动特设洽谈区与签约区，为企业和高校提供了高效沟通的空间，方便双方就人才培养、实习实训、科研成果转化等方面进行深入交流和合作。

据悉，在活动现场，企业与高校达成合作意向227个，并签订合作协议，促进了教育链、人才链与产业链的有机衔接，为东北地区的产业发展提供了更加坚实的保障。

活动现场吉林各地直播带岗。人民网记者 王海跃摄

活动现场还设置了“一站式”指导服务区，汇聚资深生涯规划师、就业创业指导专家及政策解读专员，为毕业生提供涵盖素质测评、心理调适、就业指导、政策咨询等六大模块的深度辅导。通过“一对一”个性化咨询，为广大高校毕业生人才量身定制职业发展路径，激发职业潜能。此外，现场同步开通直播平台，联动长春、吉林、四平、辽源等11个市（州）开展“直播带岗”活动，实现了人才招募线上线下双循环。

(责编：李依环、熊旭)