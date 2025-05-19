原标题：【光明论坛】学科交叉融合：智能时代的教育新生态

近日，习近平总书记在上海考察时强调，人工智能是年轻的事业，也是年轻人的事业。我们正在全面推进强国建设、民族复兴伟业，正是年轻一代展示才华、大显身手的好时候。实现中华民族的伟大梦想，寄希望于年轻人。大家要怀爱国之心、立报国之志、增强国之能，把个人奋斗同国家前途命运紧紧联系在一起，跑好历史的接力棒，在推进中国式现代化的宽广舞台上绽放绚丽的青春光彩。

中国式现代化要靠科技现代化支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。作为科技创新体系的重要组成部分、人才培养的重要阵地，高校肩负着加快培育高水平人工智能人才的重要使命，理应加快构建智能时代学科交叉融合新生态，培育适应未来的创新人才，为满足国家战略需求提供有力支撑。

随着人工智能与传统学科加速融合，人工智能应用早已突破学科界限。以智能医疗为例，其需要生物学、医学与算法科学协同发力。这表明面向未来，需要打破专业知识特定的领域围墙，让跨界思维成为师生必备素养。学科建设紧密围绕国家战略需求，打破院系壁垒与学科界限，建立“需求定义学科、场景激活融合”的动态机制，让学科发展扎根于智能医疗、数字治理等复杂现实问题的求解实践中。在课程体系方面，通过通识教育培育数据思维等“公约数常识”，以跨学科方法论课程强化学生复杂问题求解能力，并将产业真实需求转化为人才培养的实际目标，实现从知识传授到创新能力培养的跃升。

具体而言，在学校的教育教学改革探索中，我们创新打造了立体化培养空间，借鉴“智能学科微辅修”“跨学科创新工作坊”等模式，把企业真实课题，像电商智能客服优化、手术机器人路径规划等，嵌入“课堂—实验室—应用场景”，借助虚拟仿真实验室与产业导师制，形成“做中学、学中创”的沉浸式产教融合生态，使学科融合扎根产业变革实践，帮助学生更好适应实际需求。再者，学校响应国家“揭榜挂帅”制度，设立独立运行的交叉学科研究院，赋予其资源调度、团队组建等自主权，构建“大团队攻关大项目”模式，聚焦脑机接口、量子计算等战略领域开展全链条创新，使其成为学校突破学科壁垒、汇聚多学科智慧的最佳场所。

长远看，人工智能释放的创新发展活力将深远影响到我们的生活。对高校而言，优化资源配置机制，为“人工智能+任意学科”等新兴交叉领域发展，提供长周期稳定支持，使高校成为响应国家战略的“创新策源地”。落实好党和国家对新领域人才培养的要求，高校应积极从过往“单学科比拼”向“学科群落共生”转变，加快教育数字化与学科现代化深度联结。同时松绑教师评价体系，将行业标准制定、技术转化效益、跨学科教材建设等纳入考核，让深耕跨界领域的学者获得制度认可，进而形成既激发创新活力又坚守育人初心的学科发展新生态。

这就需要重塑多元价值导向评价“坐标系”，破解“唯论文”积弊，让多元成果得到认可。“问题原创性、方法突破性、实践贡献度”等方面可以成为人才评价的重要参考依据。既要认可高水平论文的理论价值，也要赋予专利组合、行业解决方案等多元成果同等地位，鼓励创新团队在真实场景中深耕细作，从而达成从“自由探索”到“靶向突破”的进阶。原始创新破茧而出、跨界人才脱颖而出，需要这样的良好环境。

人工智能带来的不仅是技术革命，更是知识生产逻辑的重塑。唯有以系统改革破局开路，才能在学科生态重构中孕育无限可能，让高等教育成为新质生产力的孵化器、国家创新体系的坚实基石，为民族复兴伟业输送源源不断的动力。

（作者：魏世忠，系郑州轻工业大学校长、教授）

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