近日，教育强国建设研究工作推进会在京召开，并举行“加强高等教育研究，服务教育强国建设”专题研判会。当日，由中国高等教育学会、清华大学教育学院、人民网教育频道联合推出的“教育思享汇”学术研讨活动同期举行。与会专家学者围绕“教育强国建设背景下的教育创新与高质量发展”主题进行深入研讨，为推动教育高质量发展提供思想动能与决策建议。

人民网北京5月23日电（记者郝孟佳）近日，“教育思享汇”学术研讨活动举办。郑州大学教育学院副院长贾云鹏表示，要实现我国的自主发展和高质量发展，必须确保科技、人才、环境等基本发展资源的安全自足。

贾云鹏指出，在进行教育强国建设过程中，高等教育以其知识传递的专业性，知识探究的前沿性和知识运用的多样性对行业发展和社会强盛有着更直接的影响。因此，建设教育强国的首要任务就是建设高等教育强国。高等教育在建设世界强国的过程中要发挥人才培养的龙头标杆功能。

以下为贾云鹏发言节选：

教育理念影响教育目的，并具体影响到教育行为和人才培养质量。整体来看，要提升高等教育的人才培养质量，需要对既有的教育理念进行反思并加以丰富。这些教育理念主要体现在以下5个方面。

1.教育的供求理念。现有的高等教育多是以供应理念指引为主，弱化了需求理念的指引，尤其是对个体需求的关注。在供给理念的指引下，高等教育的入学机会、知识供给、学习方案均是以高校能提供什么为依据，而不是学生需要学什么为依据。虽然既有的高校教育资源的供给也考虑到了国家和行业需求，但在一定程度上忽视了学生的学习需求，导致学生对所学知识的动力不足，不能把个人兴趣和潜能和既有专业知识相结合，从而影响了专业人才的成长和发展。因此，在高等教育中，既要有供给思维也要有需求思维。

2.教育的教学理念。在既有的高等教育中，我们更多的是注重教师的教，比较弱化的是学生的学，尤其是个体主动的学。我们设置了专业目录，规定了专业课程，制定了教学内容，教师的教就是把这些知识传授给学生，学生的学就是对这些讲授知识的学。对于学生课外知识的学、自主的学和积极的学则相对关注较少。如何由学为达成教的目的向教为达成学的目的服务是一个值得反思的问题。教育之中，既要有重教的理念，也要有重学的理念。

3.教育的异同理念。既有的高等教育更多的是培养学生的相似相同之处，重在求同，缺乏对相异之处的关照。学校提供了相同的专业、相同的知识、相同的学制、相同的证书等，缺乏对不同知识、不同学制、不同进度的关照，也缺乏对不同学习内容和质量认定的反馈证书。

4.教育价值的内外理念。所谓教育的价值就是教育的效用。目前的教育者多关注教育的社会价值，较少关注教育的个体价值，似乎认为社会价值实现自然就体现了个体价值。但是个体的社会价值并不是个体价值的全部，个体社会价值也并不必然排除个体自身价值。目前的教育需要进一步体现教育的个体价值，即对个体生活、个体精神和个人素质的关注。总之，教育既要有对个体工具价值的关注，也要有对个体本体价值的关注。

5.教育价值的选育理念。既有的教育活动主要发挥的知识传授功能和人才筛选功能，这无疑是必要的。但是，除此之外，还要适当重视教育的培育功能。教育本身是学习者一种特殊的生活形态，教育活动的实施应该以不影响个体的生活状态和发展质量为前提的。教育强国建设的目的也是为了个体更好的生活与发展。如果因筛选或知识传授需要使教育超出了必要的程度，对个体生活和发展产生了不利影响，此时的教育形态也是值得反思的。因此，我们在认识到教育的筛选性工具价值的同时也必须重视教育的培养或发展的本体效用价值。

(责编：李依环、熊旭)