近日，教育强国建设研究工作推进会在京召开，并举行“加强高等教育研究，服务教育强国建设”专题研判会。当日，由中国高等教育学会、清华大学教育学院、人民网教育频道联合推出的“教育思享汇”学术研讨活动同期举行。与会专家学者围绕“教育强国建设背景下的教育创新与高质量发展”主题进行深入研讨，为推动教育高质量发展提供思想动能与决策建议。

人民网北京5月23日电 （记者郝孟佳）近日，“教育思享汇”学术研讨活动举办。中国高等教育学会学术发展咨询委员会委员、中央民族大学民族地区教育高质量发展战略研究院院长苏德表示，民族地区教育的快速发展变革，是中国式现代化的重大教育实践，也是中国特色社会主义教育理论与实践的重要组成部分，对于国家教育发展具有全局性意义。

苏德认为，教育强国建设从战略和全局高度对教育事业谋篇布局，绘制了新时期教育现代化发展的宏伟蓝图，为新发展阶段的民族地区教育事业发展做好全局保障指明了方向、提供了遵循。

以下为苏德发言节选：

教育强国建设具有中国特色社会主义语境下的突出特征，致力于形成全方位、高质量的教育体系。这要求作为教育体系一方的民族高等教育深刻认识自身发展与教育强国建设的逻辑关联，做好顶层设计与战略谋划，持续强化政治引领、牢记人才培养、强化科研服务社会需求、深化对外开放，在服务教育强国战略中积极作为，以民族高等教育之力为中国式现代化教育强国建设提供有效支撑。

其一，民族高等教育需要站稳守好意识形态工作和国家安全工作的高校阵地。教育强国是中国特色社会主义现代化教育强国，具有鲜明的意识形态属性。为凸显政治立校的属性，民族高等教育应充分发挥铸牢中华民族共同体意识教育的核心功能，坚守民族工作战线，彰显民族高等教育作为党和国家思想政治教育阵地的重要作用。

其二，民族高等教育需要全面提高对国家与民族地区急需紧缺人才的培养力。一要坚持德才兼备的社会主义建设者与接班人的培养方向（回答为谁培养人的问题）；二要着力打造民族地区紧缺人才的培养特色（回答培养什么人的问题）；三要创造驱动拔尖创新人才自主培养的培养模式（回答怎样培养人的问题）；四要积极参与构建全民终身学习的教育体系。

其三，民族高等教育需要精准提升科研适应中国式现代化事业发展的贡献力。一是要求民族高等教育坚持科学研究与咨政服务交融互促；二是要求民族高等教育坚持支撑企业行业和引领社会转型的功能。

其四，民族高等教育需要稳步扩大区域性高等教育合作的影响力与号召力。民族高等教育的对外开放是教育对外开放的重要内容，也是教育强国建设的基础工作。作为国门大学的民族院校，大多地处边境，与他国直接相邻，承担着睦邻、安邻、富邻的责任，是沟通国内外的重要文教交流通道，更是展示国家形象和传播中国文化的重要窗口。教育强国建设要求民族高等教育发挥门户优势，围绕“一带一路”倡议，加快推进与东盟等亚非欧国家的教育交流与合作，依托中国民族教育故事与中华民族文化的要素融入形成对域外高等教育的强大引力场。

当前，民族高等教育建设距离高质量发展要求、教育强国要求还存在一定差距，主要表现为民族高等教育规模大而不强、快而不优等问题。应把握教育强国建设的战略机遇，从民族工作、共同富裕、一带一路、数字化建设等多维度需求推进民族高等教育供给侧改革，以民族高等教育高质量发展推动高等教育普及化质量的整体优化，为全面建成社会主义现代化强国发挥重要作用。

(责编：李依环、熊旭)