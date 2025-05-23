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牟延林：推动高等教育向高质量的内涵式发展转型

2025年05月23日13:25 | 来源：人民网-教育频道
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近日，教育强国建设研究工作推进会在京召开，并举行“加强高等教育研究，服务教育强国建设”专题研判会。当日，由中国高等教育学会、清华大学教育学院、人民网教育频道联合推出的“教育思享汇”学术研讨活动同期举行。与会专家学者围绕“教育强国建设背景下的教育创新与高质量发展”主题进行深入研讨，为推动教育高质量发展提供思想动能与决策建议。

人民网北京5月23日电 （记者郝孟佳）近日，“教育思享汇”学术研讨活动举办。中国高等教育学会学术发展咨询委员会委员、重庆市教育委员会原副主任牟延林表示，要以服务国家战略需求为核心，推动高等教育从规模扩张的外延式发展向高质量的内涵式发展转型。

“人才是第一资源，拔尖创新人才是人才资源中最关键、最稀缺的资源。”牟延林认为，在全球化竞争与科技革命加速的背景下，高等教育作为创新链与人才链的核心枢纽，亟需构建系统性、前瞻性、开放性的拔尖创新人才培养体系，为拔尖创新人才成长成才提供有利条件。

以下为牟延林发言节选：

一、学科交叉与前沿布局：夯实人才培养的学科根基

《纲要》强调“深化新工科、新医科、新农科、新文科建设”，并实施“基础学科和交叉学科突破计划”。学科交叉不仅是科技创新的突破口，更是拔尖人才成长的沃土。学科交叉需从三方面发力：一是动态调整学科设置，建立以国家战略需求为导向的学科调整机制，精准对接产业升级需求；二是强化基础学科支撑，基础学科是创新的“源头活水”，需通过稳定支持机制夯实根基；三是构建跨学科平台，依托交叉学科研究院或实验室等，打破院系壁垒，促进知识融合。

学校可通过构建跨学科平台，为学生提供多元化的学习资源和前沿科研平台，推动前沿领域人才培养。跨学科学习也对学生的综合素质提出了更高要求，意味着更大的知识跨度和学习压力，学生需要具备更强的自律性和学习能力。但是也带来了前所未有的机遇，拓宽了学生的知识视野，激发了创新思维，为未来职业发展提供了更多可能性。

二、科研训练与贯通培养：贯穿全链条的实践路径

在国际人才竞争日趋激烈、技术壁垒日益加深的背景下，我国当前正处于从“人才引进”向“自主培养”转型的关键期。拔尖创新人才兼具深厚的学术造诣、突出的创新能力和强烈的家国情怀，亟需本土化的创新培养体系，用尖端突破带动整体提升，遵循拔尖创新人才成长的“链式效应”，优化我国人才结构的层次性和可持续性。拔尖创新人才的培养需突破传统课堂边界，将科研实践贯穿于本硕博全学段，从而为国家培养更多具有创新能力和国际视野的高层次人才。

《纲要》提出“面向中小学生实施科学素养培育‘沃土计划’”，而高等教育阶段更需强化“做中学”的深度。一是科研前置与贯通培养。聚焦国家重大战略需求，为有志于投身基础研究的学生提供“本硕博贯通”培养路径，缩短人才培养周期。二是涵养国际化学术视野。统筹推进本博一体化人才培养，推动学生参与全球科研合作，探索科研牵引拔尖创新人才培养新模式。三是AI赋能教育创新。将人工智能融入课程设计，提升学生数字化创新能力。

三、体制机制改革：构建包容与动态的人才培养生态

《纲要》要求“完善人才培养与经济社会发展需要适配机制”，并强调“允许试错、宽容失败”的创新文化。对此，需从以下层面突破：一是动态选拔与分流机制。加强基础教育阶段与高等教育阶段的有效衔接，进一步构建学段衔接的拔尖创新人才选拔和培养的体系机制。二是长周期支持与容错环境。要加大对高校青年科技人才的支持，在学术生涯起步阶段就开始长周期、高强度、稳定支持，允许试错、宽容失败，让青年人才敢坐“冷板凳”、敢闯“无人区”，产生重要的原创性、颠覆性成果。三是完善多元化人才评价体系。构建以思维品质为核心、以创新能力、实践能力为两翼、以综合素质为观照的多元化人才评估评价体系，对个体的创新潜质进行多方位的成长溯源。

四、产教协同与社会赋能：打通创新链与产业链

《纲要》提出“打造校企地联合创新平台”，推动教育链与产业链深度融合。实践路径包括：一是联合科研攻关，推广“企业出题、高校解题”的联合培养模式。二是区域创新联动，构建实践教学网络、贯通基础教育与高等教育资源。三是数字化教育生态。开发虚拟仿真实验、慕课等资源，推动大规模因材施教。

拔尖创新人才的培养是一项系统性工程，需以《纲要》为纲领，在学科交叉、科研实践、评价改革、产教协同等领域持续突破。未来，高等教育机构应进一步强化“国家需求导向”与“个体潜能激发”的双轮驱动，构建更具韧性、开放性和国际竞争力的创新人才培养体系，为教育强国建设注入核心动能。

(责编：李依环、熊旭)

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