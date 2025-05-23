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刘国瑞：塑造支撑自强卓越的高等教育空间布局

2025年05月23日10:31 | 来源：人民网-教育频道
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近日，教育强国建设研究工作推进会在京召开，并举行“加强高等教育研究，服务教育强国建设”专题研判会。当日，由中国高等教育学会、清华大学教育学院、人民网教育频道联合推出的“教育思享汇”学术研讨活动同期举行。与会专家学者围绕“教育强国建设背景下的教育创新与高质量发展”主题进行深入研讨，为推动教育高质量发展提供思想动能与决策建议。

人民网北京5月23日电（记者郝孟佳）“高等教育空间布局是自强卓越的高等教育体系的‘骨架’，也是高等教育功能与效率的‘集散地’。”在日前举办的“教育思享汇”学术研讨活动上，中国高等教育学会学术发展咨询委员会委员、辽宁大学区域高等教育研究中心负责人刘国瑞表示，对标中国式现代化建设的战略部署和教育强国建设的目标追求，新阶段应从四个层面推进高等教育空间布局优化。

以下为刘国瑞发言节选：

第一个层面，以服务区域协调发展和人口高质量发展为目标，进一步缩小东中西部高等教育发展差距。应更加注重供给能力与供给质量并进，新增高等教育资源适度向中西部地区、民族地区倾斜，有序扩大优质本科教育招生规模和研究生培养规模，稳步提高博士研究生占比；更加注重输血与造血协同，完善对口支援工作机制，大力支持沿边地区高校实现特色发展，优化省部共建高校区域布局，支持部省合建高校加快发展。

第二个层面，以打造新的增长极和支撑经济高质量发展为目标，提升城市群高等教育资源集合效率。城市群是现代生产力要素的聚集地，也是国家战略与市场选择的聚合点。建构大学群与城市群、产业群高度契合的空间关系，是新时期高等教育布局优化的重大任务。应通过加强教育科技人才的一体化部署，促进产业链、创新链、人才链高度协同，在京津冀、长三角、珠三角三个城市群着力打造世界性教育中心、人才中心和创新中心，在成渝、长江中游、中原、海峡西岸、山东半岛、关中、辽中南、哈长等城市群着力培育区域性教育中心、创新高地和人才高地，在北部湾、呼包鄂榆、滇中、兰西等城市群着力提升区域高等教育发展活力和发展特色。

第三个层面，以促进共同富裕为战略目标，高度重视城市收缩地区的高等教育转型发展。据测算，以人口减少、产业衰退、空间闲置为典型特征的收缩型城市占全国城市总数的10%左右。城市收缩地区的高等教育发展事关现代化建设大局，事关共同富裕总目标。应高度重视经济转型与教育转型联动以及制度优化与结构优化并进，重构教育、经济、人文的空间关系；充分发挥行政力量的调节作用，统筹处理好效率与公平等关系，通过中央转移支付等方式，支持地方高校摆脱困境、走出新路；引导支持原部委划转院校突破“一城一企一校”的桎梏，加快实现战略迭代，重塑与行业系统的联系，提升创新发展的能力。

第四个层面，以提升高等教育综合效率为目标，加大空间布局优化与学科专业调整的统筹力度。学科专业是高等教育体系的核心支柱，也是构成高等教育空间布局的基础性要素。高等教育空间布局优化要把学科群、专业群作为主要着力点，努力实现国家战略、区域发展、科技创新、产业变革的高效协同。学科专业调整要破除 “地方意识”，在更大范围统筹谋划学科融合发展、急需学科专业布局以及基础学科、新兴学科、交叉学科建设，有效规避和改变低水平重复建设问题。

(责编：李依环、熊旭)

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