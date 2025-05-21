打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

黄红武：面向时代之需 建设发展新型研究型大学

2025年05月21日11:19 | 来源：人民网-教育频道
小字号

近日，教育强国建设研究工作推进会在京召开，并举行“加强高等教育研究，服务教育强国建设”专题研判会。当日，由中国高等教育学会、清华大学教育学院、人民网教育频道联合推出的“教育思享汇”学术研讨活动同期举行。与会专家学者围绕“教育强国建设背景下的教育创新与高质量发展”主题进行深入研讨，为推动教育高质量发展提供思想动能与决策建议。

人民网北京5月21日电（记者郝孟佳）近日，“教育思享汇”学术研讨活动举办。中国高等教育学会学术发展咨询委员会委员、福建省委教育工委原书记、福建省教育厅原厅长黄红武表示，新型研究型大学的集群涌现顺应了面向应用的知识迭代、势在必行的学科交叉、亟待转变的培养理念、值得探索的治校改革等深刻的时代之需。

黄红武认为，新型研究型大学的集群涌现是时代发展的必然产物，建设发展新型研究型大学是改进传统办学模式、扎根中国大地办世界一流大学的重大实践，是深化高等教育综合改革，支撑中国式现代化建设的战略性转型和历史性变革，符合国家重大发展战略需要，值得教育界高度重视和支持。

以下为黄红武发言节选：

当今世界正经历着前所未有的科技革命与产业变革，高等教育作为人才培养和知识创新的主阵地，面临着巨大的转型压力，传统教育模式的创新迫在眉睫。

1.面向应用的知识迭代和AI赋能倒逼大学生态系统创新。工业化时代那种以标准化、规模化为特征的教育模式，已不适应数字化的教育需要。未来的教育必须转向个性化创新培养，激发学生的内在觉醒和创造力。教师角色需要从知识权威转变为学习引导者，教学重点应从知识灌输转向批判性思维、自主学习能力和终身学习习惯的培养。课程体系必须保持基础理论与前沿应用的动态平衡；实践导向的教学方法将成为缩短知识迭代滞后的关键。同时，AI辅助工具等技术手段的运用，将突破传统课堂的时空限制。这种教育生态的重构，最终目标是培养能够适应未来不确定性、持续创造价值的个性化人才。

2.交叉融合驱动大学学科组织范式创新。现代社会的知识创新已从单一学科导向转向问题驱动的跨学科协作，这一转变对传统大学的学科架构提出了严峻挑战。新型研究型大学应运而生，它们聚焦人工智能、生物工程、量子信息等交叉前沿领域，构建起基础研究与应用场景的协同创新平台。这种新型知识生产模式打破了学科壁垒，要求人才培养体系进行相应调整。课程设置需要重组模块，评价标准需要创新，学术单元需要重新配置，在保持学科知识系统性的同时，嵌入真实场景中的复杂问题训练，以培养学生的跨学科问题解决能力，实现从培养“学科专家”到塑造“问题解决者”的转变。

3.科技创新使命牵引人才培养模式创新。破解“钱学森之问”的关键在于遵循科技创新和人才成长的双重规律。深圳理工大学等新型研究型大学的实践表明，通过“产教融合、科教融汇”的办学特色，构建支撑国家战略需求的前沿学科集群，可以有效促进教育链、创新链、产业链的深度耦合。这种培养模式的创新，其核心是建立科技创新与人才培养的双向贯通机制，让学生在真实的科研情境中获得成长。

4.破除科层组织惯性亟需大学治理机制创新。传统高校普遍存在科层制僵化、学科壁垒森严等问题，严重制约着教育创新的推进。借鉴军队“战区主战、军种主建”的改革理念，新型研究型大学正在探索组织模式的深度重构。这种“战区制”改革涉及组织关系的全方位调整：实行大部制、小机关的扁平化管理；二级学院不再以一级学科为基础，而是围绕行业需求或重大科技问题组建学科群；系所作为基本学术单元，可以灵活对接多个学院。这种组织创新打破了传统高校的体制性障碍，建立了适应知识生产模式转型的新型办学形态。

从知识迭代到学科交叉，从科技创新到治理变革，新型研究型大学的崛起标志着高等教育正在从传统的“象牙塔”向“社会创新引擎”转型。这一转型不仅关乎大学自身的生存发展，更关系到国家创新体系的效能和全球人才竞争的格局。未来的大学将不再是简单的知识传授机构，而将成为创新要素的整合平台，其核心使命是培养能够引领科技革命和产业变革的拔尖创新人才。在这个过程中，如何平衡传统与创新、基础与应用、学科与交叉、竞争与学术生态建设、巨额投资与可持续发展等多重关系，将是所有高等教育工作者需要持续探索的重要课题。这场变革的成功实施，必将为中华民族的伟大复兴提供强有力的人才支撑和智力支持。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部