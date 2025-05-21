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谢树华：优化布局结构 深化高等教育综合改革

2025年05月21日10:01 | 来源：人民网-教育频道
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近日，教育强国建设研究工作推进会在京召开，并举行“加强高等教育研究，服务教育强国建设”专题研判会。当日，由中国高等教育学会、清华大学教育学院、人民网教育频道联合推出的“教育思享汇”学术研讨活动同期举行。与会专家学者围绕“教育强国建设背景下的教育创新与高质量发展”主题进行深入研讨，为推动教育高质量发展提供思想动能与决策建议。

人民网北京5月21日电（记者郝孟佳）近日，“教育思享汇”学术研讨活动举办。中国高等教育学会学术发展咨询委员会委员、温州大学原党委书记谢树华表示，深化改革是应对变化、直面挑战的致胜法宝。在教育强国建设方面，应围绕“把握变化、优化布局、分类办学”等方面来深化改革、推动发展。

以下为谢树华发言节选：

第一，把握变化、改革发展。当前，推动高质量发展面临的突出问题依然是发展不平衡不充分。改革开放以来，我国高等教育发生了一系列深刻变化：一是规模结构发生了深刻变化。我国高等教育在学总规模达4763万人，毛入学率提升至60.2%，已建成世界最大规模的高等教育体系。二是战略地位发生了深刻变化。作为教育、科技、人才一体发展的重要结合点，高等教育的战略支撑作用越来越凸显。三是群众期待发生了深刻变化。进入普及化阶段的高等教育在一定程度上已经成为“基础教育”，“办好人民满意的好大学”的呼声越来越高。面对这一系列深刻变化，建议教育主管部门要主动求变、锐意改革，以新思路、新举措、新作为破解高等教育发展不平衡不充分的突出问题。

第二，科学谋划、合理布局。建议教育主管部门在编制教育事业“十五五”规划时，科学谋划高等教育布局，着力补齐区域高等教育“短板”。同时，统筹考量人口分布、经济社会发展、区位特征等因素，结合高校类型与学科专业结构，着力破解高等教育发展不平衡问题，重点关注三方面内容：一是“在何处布局”的问题。围绕京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区、西部大开发、东北振兴、中部崛起等重大战略，打造一批具有战略意义的高水平大学，发挥其关键战略支撑作用。二是“布局何种类型”的问题。面向人工智能、新能源汽车等新业态，以及医疗、师范、交通、能源、航天航空等重要领域，加快建设世界一流的部属行业院校。三是“何种方式布局”的问题。通过部省共建、社会力量办学、中外合作办学等多元形式，布局建设若干高起点新型大学、小而精特色学院以及一批急需紧缺学科。

第三，精准定位、分类办学。建议教育主管部门加快制定细化的分类评价标准和操作规范，引导高校严格对照《教育强国建设规划纲要》确立的“研究型、应用型、技能型”办学定位，以及“综合性、特色化”发展方向，明确定位、找准赛道、特色发展、追求卓越，切实解决高等教育发展不充分问题：一是做强“顶部”，激发研究型高校引领动能。以“双一流”建设为抓手，加强教育科技人才一体改革发展的政策统筹和资源聚集，引导研究型大学、高水平大学着重解决高端研究型人才培养和原创性科学研究等问题。二是拉宽“中部”，强化应用型高校支撑效能。突出服务区域经济社会发展和重点行业产业所需，锻造专业特色优势，打造一批特色鲜明、在区域具有核心竞争力的应用型本科高校。三是夯实“底部”，彰显技能型高校服务功能。引导高职院校增强技术型办学定力，深化产教融合、科教融汇、职普融通，提高关键办学能力，加强技术人才供给。

(责编：李昉、熊旭)

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