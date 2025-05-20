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郭广生：加强交叉学科建设 深度服务教育强国战略

2025年05月20日15:11 | 来源：人民网-教育频道
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近日，教育强国建设研究工作推进会在京召开，并举行“加强高等教育研究，服务教育强国建设”专题研判会。当日，由中国高等教育学会、清华大学教育学院、人民网教育频道联合推出的“教育思享汇”学术研讨活动同期举行。与会专家学者围绕“教育强国建设背景下的教育创新与高质量发展”主题进行深入研讨，为推动教育高质量发展提供思想动能与决策建议。

人民网北京5月20日电（记者郝孟佳）“学科交叉融合是学科发展的重大特征，应下大力气，用好学科交叉融合的催化剂，加强交叉学科建设。”在日前举办的“教育思享汇”学术研讨活动上，中国高等教育学会学术发展咨询委员会委员、中央民族大学原校长，北京工业大学教授郭广生说。

郭广生表示，当前，高校交叉学科建设布局已初成体系，形成了“学科特区、融合学院”等特色模式，推动设立交叉学部，建成了覆盖人工智能、生命健康、量子信息等战略领域的虚实研究平台，交叉成果不断涌现；但建立深度交叉合作难、获得交叉研究资助难、评估交叉研究成果难、形成交叉研究文化难、获得学界社会认可难的“五难”困局仍待解决。

以下为郭广生发言节选：

一是完善交叉学科整体建设布局方案。由教育行政部门统筹设立专项经费，遴选支持国家级学科交叉中心试点建设。同时，在条件成熟的省(区、市)，根据地方特色优势，布局省级试点，赋予地方试点政策自主权，重点突破复合型人才培养方案制定、学位授权制度创新等关键领域，构建学科交叉融合的基础制度框架，持续优化省域统筹、高校负责、社会协同、多方共育的支撑网络。结合高校专业设置调整方案，对接国家重大科研计划和产业需求，建立分类分层的高校学科交叉融合发展指导体系，鼓励高校组建交叉专业群和专家指导机构，形成“国家规划-地方特色-院校实践”三级联动机制。

二是构建学科交叉融合发展支持体系。鼓励高校探索创新组织模式，通过实体研究院、虚拟联合实验室、学科自组织联盟等模式搭建学科交叉平台。探索建立有利于学科交叉融合的机制，如校内项目评审、科研评价、人事考核、绩效分配、职称聘任等制度。完善学科交叉评价体系，建立以质量、贡献、绩效为导向的评价框架，突出科研成果助力国家战略实现、推动高精尖缺领域突破的导向。同时建立长效激励机制，完善科研成果全周期评价标准，对参与重大交叉项目的团队在资源配置、成果认定等方面给予专项支持。建立跨部门协同推进机制，推动政产学研深度融合，通过组建学科交叉科技联盟、构建“研究院+论坛+沙龙”学科交叉融合创新平台，形成教育链、人才链、产业链、创新链的深度耦合发展格局。

三是强化交叉学科融合发展制度根基。凝聚学科交叉融合发展思想共识，在高校教师队伍中深化科学家精神培育，构建包容试错、激励探索的学术文化生态，形成多元观点碰撞、前沿思想交融的创新氛围。注重青年人才的学科交叉视野，要为更多学者提供形式丰富的交叉学科合作交流平台。指导高校将学科交叉纳入战略规划，出台推进学科交叉融合共享的指导意见、教师校内兼聘暂行办法、交叉学科学位评定委员会工作规程等文件，通过设立交叉学科学术工作坊、创设“揭榜挂帅”式攻关平台、构建常态化产学研对接机制，实现学术资源与产业需求的精准匹配，着力解决教师跨学科跨院系合作、交叉研究学术评价与成果共享机制等制约学科交叉发展的关键问题，为巩固拓展改革成果提供制度保障。

(责编：李昉、熊旭)

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