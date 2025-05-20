近日，教育强国建设研究工作推进会在京召开，并举行“加强高等教育研究，服务教育强国建设”专题研判会。当日，由中国高等教育学会、清华大学教育学院、人民网教育频道联合推出的“教育思享汇”学术研讨活动同期举行。与会专家学者围绕“教育强国建设背景下的教育创新与高质量发展”主题进行深入研讨，为推动教育高质量发展提供思想动能与决策建议。

人民网北京5月20日电（记者郝孟佳）“高等教育研究者要在服务强国建设中担当作为，就需要重视高等教育发展的‘双重逻辑’，做好思想观念理论的先导引领。通过研究把高等教育变革的重点、学理扎实弄清，向高等教育相关部门做好阐释工作。”在日前举办的“教育思享汇”学术研讨活动上，中国高等教育学会学术发展咨询委员会副主任、秘书长，中国教育科学研究院原副院长马陆亭说。

马陆亭表示，面对新一轮科技革命和国际格局深度调整的需要，人类社会由工业时代向数字时代“升维”跃迁，占据产业链制高点的竞争对创新的要求增强，高等教育面临由跟踪借鉴向自主创新的整体性变革。

以下为马陆亭发言节选：

面向未来发展，特别是在教育强国建设中，高等教育要更好发挥好龙头引领作用，特别是要保持清醒头脑。

重思想引领。思想是行动的先导，做好理论先行是高教研究者的本分。而思想引领要引对方向，涉及研究者对形势趋势的战略判断和对策政策的措施应对，既需要政治定力、思想深度又要有思维高度。

重问题解决。研究不是无病呻吟，而是要针对实际问题。这些问题包括现实问题、长远问题和理论问题，需要开展对策研究、战略研究和学理分析。问题可以不同，但没有问题不行，研究要致力解决问题。

重调查研究。从实践中来到实践中去，是社会科学最有效的研究方法，是研究者应该长期坚持的工作作风。高等教育发展具有很强的实践性和复杂性，对其问题的解决，必须坚持调查研究，切忌靠主观臆想拍脑袋。

重学理阐释。研究者就是要寻求规律、揭示原理的，依据规律、以理服人是学者的基本责任。高等教育研究者不仅要有观点、重思想，更需要厘清思想背后的原理，以原理为基础进行理论构建。

重扎实论证。理论都需要经得起推敲，经得起检验，论文不仅要有观点和思想，更要把结论建立在充分的论证基础上。论证可以是定量的，也可以是质性的，还可以是以经验为基础的，这是对研究方法的选择，但充分论证则是必须的。

重朴实文风。科学不是文学，更不是玄学，需要讲逻辑、有证据、出结论，清晰描述。研究清楚的事情要说清楚，故弄玄虚也可能是没弄清楚。越是清晰、合理的东西越能说服人，朴实无华、结构有序本身就具有美感。

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