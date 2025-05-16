人民网武汉5月16日电 15日下午，2025世界数字教育大会十场平行会议同期举行。在开放大学终身教育平行会议上，南非高等教育与培训部副部长布提·马纳梅拉出席并致辞。会议期间，他在接受人民网记者专访时表示，数字教育的未来已至，但尚未覆盖全球人口，我们的目标是要将所有人都带入这个共同的未来，而要实现这一目标，关键在于合作。

布提·马纳梅拉谈到，会上对于人工智能技术的讨论令他印象深刻。他认为人工智能将拓宽教育的覆盖面，使人人都能获得平等的受教育机会，构建一个更加公平正义的世界秩序。

“中国过去30至40年的发展就是一个例子，科技的发展让中国农村地区的孩子们也能享受到几乎同等质量的教育。”布提·马纳梅拉说，“人工智能正在帮助我们构建‘全球课堂’，未来世界各地的孩子都能加入到同一个‘全球课堂’中，而这个愿景只有在各国政府通力合作的情况下才能实现。”

布提·马纳梅拉告诉记者，目前南非和中国的合作关系非常友好。两国之间有成千上万的留学生交流学习，南非还是孔子学院最多的国家之一。“南非的孩子们对学习中文很感兴趣，目前在英语地区有很多人正在教授普通话，我们也希望这种语言交流能扩展到祖鲁语以及其他南非及非洲语言地区。”他谈到。

对于未来两国在数字教育领域的合作前景，布提·马纳梅拉表示，希望加强两国大学之间的合作交流，发挥好高级别人文交流机制作用，在教育、卫生、科技、体育、艺术与文化等领域加强两国人民之间的联系，促进双方持续、长久发展。

布提·马纳梅拉同时也关注到数字技术可能带来的挑战。“全球有数十亿孩子可以接触到各种社交媒体，这说明他们已经接触到技术，我们需要思考如何将这些工具有意义地应用于教育。”他认为，要从小培养孩子的数字素养，只会使用手机是远远不够的，还包括他们是否具备接入数字世界的条件、能否有效利用手机所具备的功能和资源。“我们的社会能否适应技术发展的步伐，将决定我们能否顺利迈入未来。”布提·马纳梅拉说。（孙竞、周倩文、实习生曹子味）

(责编：李昉、熊旭)