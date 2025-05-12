近日，教育部基础教育教学指导委员会发布《中小学人工智能通识教育指南（2025年版）》（以下简称《通识教育指南》）和《中小学生成式人工智能使用指南（2025年版）》（以下简称《使用指南》）。其中要求：小学阶段禁止学生独自使用开放式内容生成功能，教师可在课内适当使用辅助教学；初中阶段可适度探索生成内容的逻辑性分析；高中阶段允许结合技术原理开展探究性学习。

《通识教育指南》指出，中小学人工智能通识教育通过构建分层递进、螺旋上升的教育体系，旨在培养学生适应智能社会的核心素养。小学阶段注重兴趣培养与基础认知，初中阶段强化技术原理与基础应用，高中阶段注重系统思维与创新实践，通过知识、技能、思维与价值观的有机融合，培育四位一体的人工智能素养。

《使用指南》明确了生成式人工智能在中小学教育中的三大类核心应用场景，分别为促进学生成长、辅助教师教学、支撑教育管理。具体包括：支持个性化学习、提供互动式探究、强化深度阅读体验、提升心理健康水平、支持无障碍使用、赋能课堂互动、精准课后辅导、协同教学评价、校务智能化、建立智能数据库等。

为防范学生因过度依赖生成式人工智能而弱化独立思考能力，《使用指南》从制度规范、教学引导与角色定位等维度建立系统性防范机制。一方面，明确禁止学生直接复制人工智能生成内容作为作业或考试答案，并限制在创造性任务中滥用人工智能，从源头上杜绝 “代劳式” 使用行为。另一方面，强化教师的引导职责，要求教师在教学实践中积极开展批判性思维训练，通过组织学生分析人工智能生成文本的逻辑缺陷、价值倾向及文化偏差，培养学生对技术输出内容的质疑精神与甄别能力，切实提升信息处理的自主性。

此外，《使用指南》进一步明确人工智能工具在教育场景中的辅助定位，强调其应用边界，始终坚守师生互动在知识传授、思维培养中的核心地位，确保技术赋能与教育本质有机统一，促进学生思维能力的全面发展。

为切实保障学生隐私与数据安全，《使用指南》明确要求，严禁师生在使用生成式人工智能工具时输入考试试题、个人身份信息等敏感数据，从源头上杜绝隐私泄露风险；各中小学校需建立健全生成式人工智能工具 “白名单” 制度，经严格审核评估，仅允许符合教育场景需求且数据安全合规的工具进入校园使用。（孙竞、实习生郑爽）

(责编：李昉、熊旭)