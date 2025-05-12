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励耕计划教师培训（第一期）启动 350名中西部地区教师参训

2025年05月12日15:12 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月12日电 日前，由中国教育发展基金会主办、人民教育出版社承办的“中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划教师培训（第一期）”在北京正式启动，来自中西部23个省份的350名中学心理健康教育教师参加培训。

据介绍，2023年底，由中国教育发展基金会、国家心理健康和精神卫生防治中心、教育部学生服务与素质发展中心联合发起设立“向阳花学生心理健康促进行动”公益项目。励耕计划教师培训是“向阳花学生心理健康促进行动”系统工程的重要组成部分。今年该项目课程将继续深化“医教协同”，加强医学课程与教育课程的内在衔接，加强医生专家和教育专家的融合协同。

在本次的培训中，参训教师将与来自精神卫生医疗机构医生、高校心理学院学者、资深心理教研员以及一线心理名师展开互动交流，围绕心理问题识别与干预、复学返校学生指导、心理危机应急处理、学校心理健康教育工作机制、心育活动设计与实施、心理测量与应用、家校协同共育及心理教师自我关爱等主题进行深入研讨。

此外，参训教师还将走进北京市第十一中学、北京市第五十五中学、北京育才学校、北京市苹果园中学、首都师范大学附属回龙观育新学校、北京市古城中学等6所心理健康特色学校，进行现场教学和经验交流。（孙竞、实习生曹子味）

(责编：李昉、熊旭)

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