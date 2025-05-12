人民网北京5月12日电 （记者郝孟佳）北京物资学院2025年校园开放日暨高招联合咨询会10日举办。据介绍，学校今年共有25个招生专业在京投放招生计划，其中包括审计学和数据科学等2个新增专业。

据介绍，学校今年恢复了“双培计划”招生，专业是和北京交通大学合作的物流工程（双培）专业，整建制招生，将在提前批普通类B段投放招生计划。

学校招生专业主要集中在以流通为特色的经济金融类专业群、以物流为特色的物流管理与工程类专业群、以人财会审为主的管理类专业群、以计算机和大数据为主的理工类专业群等。

学校有6个实验班在京投放招生计划。经济学、计算机科学与技术采用导师制、小班教学；物流工程、金融学为校企合作办学模式，培养实战应用型科技人才；商务英语采取主辅修培养模式，培养复合型人才；信息管理与信息系统培养懂技术的数智化管理人才，提高学生与岗位的适配度。

学校的招生政策相对灵活，对进档考生采取分数优先原则，且专业志愿之间没有级差。对享受加分政策的考生，实行提档和录取均予以认可的原则。各专业均无男女生比例、应届生和往届生限制；对考生身体健康状况没有额外要求。

在专业分组方面，学校今年未做大的调整，考生和家长可参考历年录取分数和排位来进行选择填报。

当日，北京物资学院还举办了高招联合咨询会，学校本科生招生办公室的工作人员为考生和家长提供招生政策咨询服务。学校校史馆、教学楼、实验教学示范中心、宿舍、食堂等场所同步开放，让考生实地感受学习生活环境。

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