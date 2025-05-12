内蒙古赤峰市松山区加强街校共建

本报呼和浩特5月11日电 （记者张枨）周末一大早，内蒙古交通职业技术学院的6名大学生党员便早早来到赤峰市松山区松州街道悦郡社区，精心布置“阅享空间”。伴随着一声声童谣，大学生党员们为社区孩子们讲故事、演节目，现场传来欢歌笑语。

“社区工作千头万绪，光靠街道现有人力，很难满足居民的多样化需求。大学生党员们有知识、有活力，他们当中很多人也想走出校园、到基层参与实践，咱们得想办法把他们引进来。”松州街道党工委书记王菲说。为此，松州街道党工委牵头联合赤峰当地的4所高校党组织，组建起党建联合体，下属的社区党组织也纷纷跟进，与4所高校的院系党组织结对共建。2万多名大学生，尤其是近千名大学生党员，参与到社区治理中。

为进一步激发大学生党员参与社区工作的积极性和主动性，当地还推行街居院校“双评价”和就业创业“双孵化”机制，并采取“高校导师+社区干部”双师培养模式，让大学生党员们在社区服务实践中，明确未来的职业规划和发展方向。松州街道党工委推荐一批优秀大学生进入国网赤峰供电公司实习，让他们在工作之余深入社区，为居民提供帮办代办服务，受到当地群众好评。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 11 版）

(责编：李昉、郝孟佳)