两岸青少年共同体验传统文化。

高平市委宣传部供图

本报电（记者马睿姗）近日，“问祖炎帝 寻根高平”第十届（乙巳年）海峡两岸同胞神农炎帝故里民间交流活动在山西省高平市举行。中共中央台办、国务院台办副主任潘贤掌，中华炎黄文化研究会会长李玉赋，中国国民党前秘书长、台湾中华神农大帝协进会创会理事长李乾龙，台湾中华神农大帝协进会理事长李火炎，马英九文教基金会执行长萧旭岑等出席。

当天上午，在庄严肃穆的炎帝陵前，当地民众和台湾同胞、海外侨胞以传统仪规拜祭炎帝。台湾岛内神农炎帝宫庙同期举办祭拜活动，线上“云拜祖”平台同步启动。

前来参加交流活动的台湾同胞还先后来到高平市喜镇苏庄景区、蔡志忠美术馆，沉浸式感受传统文化的魅力，欣赏美术馆内珍藏的这位台湾漫画家的画稿。

“两岸青年好 两岸未来才会好”——两岸青少年交流活动也在高平举办，来自海峡两岸的青少年欢聚一堂，以参访、交流、同游等形式加深了解、增进友谊。

两岸青少年一同参观了高平七中非遗展览馆，高平当地的非遗代表性传承人现场传授技艺，两岸青少年还共同制作了古建文化衫、上党梆子脸谱服饰、版画、漆扇等，在互动体验中进一步了解传统文化。

“展厅里面有很多高平的非遗作品，比如泥塑、面塑、绣活、葫芦烙画等，葫芦烙画非常精巧，让我印象深刻。”台湾青少年陈翰璿说，这是一次很奇妙的体验，回去之后，他会继续深入了解这些传统文化。

此外，两岸青少年还通过同游长平古建景、同台文化联谊会、同心结伴住家庭、同场球类友谊赛、同行参访炎帝陵、同观国学动漫展等6项活动，拉近彼此距离。

本次活动由中华炎黄文化研究会、山西省炎黄文化研究会主办，高平市炎帝文化研究会承办，包括拜祖典礼和文化交流、青少年交流、妇女同胞联谊交流、经贸交流等内容。

高平市神农炎帝历史遗存丰厚，祭祀活动源远流长，拥有比较完整的炎帝文化体系，是两岸同胞尊崇的神农炎帝故里。近年来，高平市持续深入挖掘、传承、弘扬炎帝文化，连续举办的海峡两岸同胞神农炎帝故里民间交流活动，已成为增进两岸同胞文化认同和交流合作的重要平台。

(责编：李昉、郝孟佳)