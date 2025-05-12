本报香港5月11日电（记者冯学知）为响应香港特区政府全力发展人工智能（AI）为关键产业的策略，香港科技大学9日正式成立冯诺依曼研究院，旨在整合具身智能、生成式人工智能和先进超级运算等技术，推动跨学科协作，构建完整的AI生态系统，加强产学研合作。

该研究院以著名电脑科学家约翰·冯·诺依曼命名，其开创的冯·诺依曼架构，对现在的人工智能演算法影响深远。研究院将由香港科技大学计算机科学及工程学系讲座教授、独角兽企业思谋集团创始人贾佳亚领导。

香港特区政府财政司司长陈茂波当日在开幕礼上致辞说，本届特区政府相信人工智能拥有巨大的潜力，目标是通过“AI+”战略将人工智能融入各个行业。他表示，冯诺依曼研究院汇聚了多个领域的人才和资源，希望它能成为开辟新的AI应用场景和商业化路径的平台，助力香港创科生态演进与AI技术发展。

贾佳亚介绍，研究院将通过整合、协作和资源汇聚，聚焦五大AI关键领域，包括开发新一代多模态AI系统，以处理图像、音频和文本等多样化数据；增强AI逻辑推理能力，建立可信赖的解决方案；开发机器人智能技术，实现模仿人类运动的控制和互动；通过AI驱动的三维理解与生成，创建贴近现实的虚拟生态系统；以及利用大模型改革医疗保健服务，提升治疗效果。

该研究院计划培训超过100名博士生，并推出以中学生为对象的“AI探索者：人工智能学校教育计划”，培育新一代AI人才。

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