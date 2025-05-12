打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

香港科技大学成立人工智能研究机构

2025年05月12日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报香港5月11日电（记者冯学知）为响应香港特区政府全力发展人工智能（AI）为关键产业的策略，香港科技大学9日正式成立冯诺依曼研究院，旨在整合具身智能、生成式人工智能和先进超级运算等技术，推动跨学科协作，构建完整的AI生态系统，加强产学研合作。

　　该研究院以著名电脑科学家约翰·冯·诺依曼命名，其开创的冯·诺依曼架构，对现在的人工智能演算法影响深远。研究院将由香港科技大学计算机科学及工程学系讲座教授、独角兽企业思谋集团创始人贾佳亚领导。

　　香港特区政府财政司司长陈茂波当日在开幕礼上致辞说，本届特区政府相信人工智能拥有巨大的潜力，目标是通过“AI+”战略将人工智能融入各个行业。他表示，冯诺依曼研究院汇聚了多个领域的人才和资源，希望它能成为开辟新的AI应用场景和商业化路径的平台，助力香港创科生态演进与AI技术发展。

　　贾佳亚介绍，研究院将通过整合、协作和资源汇聚，聚焦五大AI关键领域，包括开发新一代多模态AI系统，以处理图像、音频和文本等多样化数据；增强AI逻辑推理能力，建立可信赖的解决方案；开发机器人智能技术，实现模仿人类运动的控制和互动；通过AI驱动的三维理解与生成，创建贴近现实的虚拟生态系统；以及利用大模型改革医疗保健服务，提升治疗效果。

　　该研究院计划培训超过100名博士生，并推出以中学生为对象的“AI探索者：人工智能学校教育计划”，培育新一代AI人才。

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部