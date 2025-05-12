本报威海电（邰东）澳门青少年爱国主义教育基地、澳门青少年总体国家安全观教育培训基地揭牌仪式近日在山东省威海市刘公岛举行。澳门特区政府社会文化司司长柯岚，中央政府驻澳门联络办副主任黄柳权，山东省委常委、统战部部长邓云锋，山东省委港澳办主任张连三，威海市委书记闫剑波等出席活动。

柯岚在致辞中说，在刘公岛设立爱国主义教育基地和总体国家安全观教育培训基地，既是鲁澳两地青少年研学交流的深度联动，更是“一国两制”框架下国家安全教育协同创新的重要展现。

黄柳权表示，澳门特别行政区首次在内地设立青少年爱国主义教育基地、总体国家安全观教育培训基地，有着特殊而重要的意义。希望以此次揭牌为契机，进一步深化澳门与山东的国家安全教育合作，进一步深化澳门青少年爱国主义和总体国家安全观教育。

邓云锋说，山东将与澳门一起，坚定不移贯彻总体国家安全观，持续推动鲁澳两地深化合作、互鉴共赢。希望澳门青少年用好基地载体，追昔抚今、励志明德，努力成长为爱国爱澳、堪担复兴重任的中坚力量。

当天，中央政府驻澳门联络办代表、澳门特区政府代表、澳门学生团组一行80余人参加了仪式，实地参观了总体国家安全观教育展馆、甲午战争陈列馆、东泓炮台等地，并到有关企业、教育展馆进行参观考察。

(责编：李昉、郝孟佳)