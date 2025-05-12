熊 建

创新是必需的，升级是必然的，借鉴是必要的。但无论怎么求新求变，一条根本原则不能动摇，那就是严格的过程管理。

改革的真谛，在于推动社会进步和发展。医学教育改革，也不例外。创新是必需的，升级是必然的，借鉴是必要的。但无论怎么求新求变，一条根本原则不能动摇，那就是严格的过程管理。教育需要严格，医学教育事关人命，尤其需要，所谓贵新更贵严。

放眼全球，对于医学人才的培养，各国无不重视。中国也是如此。“医生”一词，始见于唐代官修法典《唐六典》——“医生四十人”，指学习医学的人。可见，在中文语境里，医生的本义就是医学生。

对于医学生的教育，严格是基本要求。在严格的医学教育下，首要获益方是医（学）生，最终是患者。怎么个严格法儿呢？今天的医学教育不用多说，有身高一米八的医学生把上学期间的教科书、参考书摞起来，跟自己一般高。学得扎实的医学生，将来如果弃医了，从事其他行业的工作，多有杰出表现。远的有文豪鲁迅，近的有导演饺子。

古代的医学教育，也非常严格，要学的东西非常多。比如孙思邈在《千金方》里提出“大医习业”的主要内容，跟今天相比，就不遑多让。

首先，“凡欲为大医，必须谙《素问》《甲乙》《黄帝针经》、明堂流注、十二经脉、三部九候、五脏六腑、表里孔穴、本草药对”。这些都是医学基础著作，怎么也有10部上下。

其次，“张仲景、王叔和、阮河南、范东阳、张苗、靳邵等诸部经方”。上述名医的临床经验不得认真研读？都是实战案例，研究起来，时间少花不了。

第三，“又须妙解阴阳禄命，诸家相法，及灼龟五兆、《周易》六壬，并须精熟，如此乃得为大医。”对这些内容，不必急于下迷信、荒谬的论断。这些数术之学，是古人眼中的“高科技”，是当时的“人工智能”，得学。虽然不能以此作为医学教育的精华，但其中包含着辩证法和宇宙论，对于理解中医思想、中医文化，很有帮助。

第四，“又须涉猎群书”，包括五经三史，诸子百家，还有天文地理，“并须探赜”。学习的范围更广了。学医之人，要把文史哲打通，博览群书，明仁义之道，通古今之事，谙吉凶祸福。这里包含的理念，有点儿像如今很多大学里探索的综合性研究型人才培养新模式了，即“医生群体中融入了多学科的基因”。

这四类学问，相当于孙思邈给医学生开了一份书单。除了老师教授，这些书籍的阅读，必不可少。“若不尔者，如无目夜游，动致颠殒。”意思是，如果不这样，好像盲人夜游，很容易摔跟头。“若能具而学之，则于医道无所滞碍，尽善尽美矣。”按照孙思邈的设想，学医的内容虽然很多，但若能“具而学之”（这里的“具”，意思是全部、一五一十地），把这些学问全都认真学进去，就能毕业从医了。

可见，在古人的医学教育理念中，没有严格、认真地求学过程，是不可能掌握从医的基本技能和理论修养的，更不可能具备悲天悯人的仁者之心。这对今天的医学教育改革，仍有借鉴意义。教育的模式可以改造，教育的时长可以伸缩，教育的方向可以修正，教育的内容可以多元，可一旦科学的教育制度建立起来后，就是严格的管理和认真的学习了。这一点，没有伸缩的空间，没有变通的路径。

为什么呢？孙思邈告诫，为的是防止发生如下情况——“百年之寿命，将至贵之重器，委付庸医，恣其所措，咄嗟喑呜，厥身已毙，神明消灭，变为异物，幽潜重泉，徒为涕泣。”切记，切记。

(责编：李昉、郝孟佳)