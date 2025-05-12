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中国青年获欧洲专利局2025年“青年发明家奖”

2025年05月12日08:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社柏林电（记者杜哲宇）总部设在德国慕尼黑的欧洲专利局近日公布2025年“青年发明家奖”全球十佳创新者（或团队）获奖名单，中国青年温柔嘉与其合作伙伴阿利莎·弗雷德里克松组成的团队获奖。

　　据欧洲专利局介绍，今年的10个获奖者（或团队）来自五大洲，在电子垃圾、稀土元素回收、航空、人工智能、纳米技术、碳捕获、食品安全和环境保护等领域提出创新性解决方案。

　　其中，温柔嘉和弗雷德里克松联合创立一家名为Seabound的初创公司。该公司开发出一种可改装的碳捕捉系统，能够从船舶的废气中捕获二氧化碳，并将捕捉到的二氧化碳转化为固态石灰石储存，大幅简化了卸载和处理流程，并且其模块化系统设计便于在船上进行改装，为航运业提供了更加现实可行的减排方案。

　　其他获奖者（或团队）还包括：西班牙的皮拉尔·格拉纳多等人开发出智能食品标签，奥地利的弗朗齐丝卡·克贝尔开发出用于电子设备的可持续纸质组件等。

　　“青年发明家奖”于2022年作为欧洲发明家奖的一部分而设立，从2025年起成为一项独立活动。该奖面向全球30岁及以下的创新者或团队。

(责编：李昉、郝孟佳)

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