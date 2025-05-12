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江西抚州：全链条服务大学生就业

2025年05月12日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：全链条服务大学生就业

“抚州市人社局的工作人员从求职途径、简历制作、面试技巧等方面对我进行了指导。今年春招，我顺利签约了一家企业的会计岗位。”江西抚州职业技术学院毕业生周娓说。服务高校毕业生就业，江西省抚州市人社局通过送政策、送岗位、送培训，构建起全链条服务体系。

江西中医药高等专科学校毕业生熊佳瑜是2024年9月顺利走上工作岗位的。“当时我在‘5+2就业之家’登记求职信息，很快在人社部门的推荐下，与抚州市残联签订了就业见习协议。”熊佳瑜说。

熊佳瑜的故事并非个例。抚州市人社部门依托江西打造的“5+2就业之家”平台，做好离校未就业毕业生跟踪服务，为其提供至少1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会。

同时，抚州发挥创业孵化基地平台作用，为准备创业的学生提供政策咨询、项目孵化、资金支持等服务。

2024年8月，华东交通大学毕业生张建平选择返乡创业。创业初期，他面临资金短缺的难题。为此，抚州市人社局为张建平在抚州市创业孵化基地申请办公场地和创业担保贷款。“‘真金白银’扶持下，我的团队逐渐成长。”张建平说。

“我们鼓励各类创业孵化基地优先吸纳大学生创业项目，为这些项目提供推广和创业贷款扶持等服务。”抚州市就业创业服务中心主任蔡礼明说。截至目前，抚州扶持高校毕业生1464人次，发放创业担保贷款3.28亿元。

（记者 王 洋 李玉兰 胡晓军 通讯员 郑莹莹）

(责编：李昉、郝孟佳)

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