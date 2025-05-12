原标题：基因编辑技术让蜘蛛吐彩丝

德国拜罗伊特大学研究团队首次运用CRISPR-Cas9基因编辑技术改造蜘蛛基因，让蜘蛛吐出了散发红色荧光的丝线。这项成果发表于最近的《德国应用化学》杂志，为开发新型生物材料开辟了新途径。

蜘蛛丝堪称自然界的“生物钢丝”，不仅具有惊人的抗撕裂性和弹性，还非常轻、可以降解。若能通过基因编辑精准调控蜘蛛产丝过程，有望研制出性能更优异的仿生丝材料，广泛应用于多个领域。

CRISPR-Cas9技术能精准定位并剪切特定DNA片段，通过细胞自我修复机制实现基因敲除或插入。在最新研究中，团队调配出含有基因编辑组份和红色荧光蛋白基因序列的注射溶液，将其注入雌蛛未受精的卵细胞后，再与雄蛛进行交配。令人振奋的是，基因编辑后的蜘蛛后代成功吐出了红色荧光丝，这标志着外源基因序列已稳定插入丝蛋白内。

团队首次证实了CRISPR技术能定制化改造蜘蛛丝蛋白。这项突破不仅为提升蜘蛛丝抗拉强度提供了新思路，更打开了功能性丝蛋白开发的新思路。未来，这种“可编程”的蜘蛛丝或将在医疗、军工、环保等领域大放异彩。（记者刘霞）

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