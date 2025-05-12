原标题：【光明论坛】弘扬教育家精神 培育新时代大国良师

近日，庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会在北京举行。表彰名单中，不乏来自各地的优秀教育工作者：他们有的扎根西部高校，用科研成果服务区域产业发展；有的投身乡村教育，用一根跳绳点亮山区孩子的梦想；有的呵护特殊儿童，用爱心为学生成长撑起一片晴空……他们坚守三尺讲台，既是亿万劳动群众的杰出代表，也是新时代教育家精神的传承者、践行者。

强国必先强教，强教必先强师。高素质的教师队伍是教育强国建设的基础支撑。前不久印发的《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》就建设高素质专业化教师队伍作出系统部署，其中提出实施教育家精神铸魂强师行动，推动教育家精神融入教师培养培训全过程，贯穿课堂教学、科学研究、社会实践各环节，构建日常浸润、项目赋能、平台支撑的教师发展良好生态。教育家精神涵盖了新时代优秀教师所应具备的政治素养、道德素养、专业素养等各个方面的内容，体现了教师职业使命责任的内在要求，为教师队伍建设提供了核心价值引领。

大国良师要有大德。教育家精神所强调的理想信念和道德情操，关系教育的本质和方向，突出了对以德立身、以德立学、以德施教的重视。新时代的教育是坚持为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务的，党和人民需要培养的是社会主义事业建设者和接班人。因此，广大教师应当始终牢记为党育人、为国育才的初心使命，坚持心有大我、至诚报国的理想信念。立德树人是教师的根本任务，而树人者必先树己。教师应时刻保有言为士则、行为世范的自觉，努力做道德的高标、社会的楷模、为人的示范，以言传身教影响和带动学生，成为学生做人做事的榜样。

大国良师要有大智慧。教育家精神所强调的育人智慧和躬耕态度，是对教师的从教品格、育人能力的明确指引。“经师易得，人师难得。”培养堪当民族复兴重任的时代新人，要求教师成为经师和人师的有机统一，不仅具备卓越的专业化教育能力，精通专业知识，做传道授业的“经师”；又涵养德行，掌握润己泽人的教育方法，做有教育智慧的“人师”。教师应以其独到的智慧、学识与方法为学生成长引路，启发才智、滋养心灵，让每个学生找到属于自己的人生舞台。做到这一点，需要教师尊重教育规律，遵循学生成长特点，持续充实自己、拓展自己，不断提升教书育人的本领。

大国良师还要有大境界。教育家精神所强调的仁爱之心和弘道追求，展现了对教育情怀的崇尚。教育是“仁而爱人”的事业，爱是教育的灵魂，没有爱就没有教育，因此热爱也是教育家精神的底色。“燃灯校长”张桂梅将全部心血奉献给山区教育事业，托举了一个又一个山区孩子的梦想，她的事迹之所以打动人心，正在于她身上展现出的无私大爱。广大教师应勤修这种乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，以真情、真心、真诚感人化人，用关爱温暖滋养学生心田，做学生的良师益友。更进一步说，老师肩负着培养下一代的重要责任。正确理想信念是教书育人、播种未来的指路明灯。这份使命感应该成为教师传道授业、成风化人的内在动力。身处新时代，教育家型的教师不仅要做学生为学、为事、为人的大先生，还要涵养胸怀天下的教育格局，弘扬全人类共同价值。

“国将兴，必贵师而重傅”。实施好教育家精神铸魂强师行动，让教育家精神在广大教师心中扎根生长，为他们从教乐教爱教营造良好环境，必将为教育强国建设凝聚更加澎湃的力量。

（作者：朱凤娟，系沈阳师范大学马克思主义学院讲师）

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