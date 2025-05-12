打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

弘扬教育家精神 培育新时代大国良师

2025年05月12日08:32 | 来源：光明日报
小字号

原标题：【光明论坛】弘扬教育家精神 培育新时代大国良师

近日，庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会在北京举行。表彰名单中，不乏来自各地的优秀教育工作者：他们有的扎根西部高校，用科研成果服务区域产业发展；有的投身乡村教育，用一根跳绳点亮山区孩子的梦想；有的呵护特殊儿童，用爱心为学生成长撑起一片晴空……他们坚守三尺讲台，既是亿万劳动群众的杰出代表，也是新时代教育家精神的传承者、践行者。

强国必先强教，强教必先强师。高素质的教师队伍是教育强国建设的基础支撑。前不久印发的《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》就建设高素质专业化教师队伍作出系统部署，其中提出实施教育家精神铸魂强师行动，推动教育家精神融入教师培养培训全过程，贯穿课堂教学、科学研究、社会实践各环节，构建日常浸润、项目赋能、平台支撑的教师发展良好生态。教育家精神涵盖了新时代优秀教师所应具备的政治素养、道德素养、专业素养等各个方面的内容，体现了教师职业使命责任的内在要求，为教师队伍建设提供了核心价值引领。

大国良师要有大德。教育家精神所强调的理想信念和道德情操，关系教育的本质和方向，突出了对以德立身、以德立学、以德施教的重视。新时代的教育是坚持为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务的，党和人民需要培养的是社会主义事业建设者和接班人。因此，广大教师应当始终牢记为党育人、为国育才的初心使命，坚持心有大我、至诚报国的理想信念。立德树人是教师的根本任务，而树人者必先树己。教师应时刻保有言为士则、行为世范的自觉，努力做道德的高标、社会的楷模、为人的示范，以言传身教影响和带动学生，成为学生做人做事的榜样。

大国良师要有大智慧。教育家精神所强调的育人智慧和躬耕态度，是对教师的从教品格、育人能力的明确指引。“经师易得，人师难得。”培养堪当民族复兴重任的时代新人，要求教师成为经师和人师的有机统一，不仅具备卓越的专业化教育能力，精通专业知识，做传道授业的“经师”；又涵养德行，掌握润己泽人的教育方法，做有教育智慧的“人师”。教师应以其独到的智慧、学识与方法为学生成长引路，启发才智、滋养心灵，让每个学生找到属于自己的人生舞台。做到这一点，需要教师尊重教育规律，遵循学生成长特点，持续充实自己、拓展自己，不断提升教书育人的本领。

大国良师还要有大境界。教育家精神所强调的仁爱之心和弘道追求，展现了对教育情怀的崇尚。教育是“仁而爱人”的事业，爱是教育的灵魂，没有爱就没有教育，因此热爱也是教育家精神的底色。“燃灯校长”张桂梅将全部心血奉献给山区教育事业，托举了一个又一个山区孩子的梦想，她的事迹之所以打动人心，正在于她身上展现出的无私大爱。广大教师应勤修这种乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，以真情、真心、真诚感人化人，用关爱温暖滋养学生心田，做学生的良师益友。更进一步说，老师肩负着培养下一代的重要责任。正确理想信念是教书育人、播种未来的指路明灯。这份使命感应该成为教师传道授业、成风化人的内在动力。身处新时代，教育家型的教师不仅要做学生为学、为事、为人的大先生，还要涵养胸怀天下的教育格局，弘扬全人类共同价值。

“国将兴，必贵师而重傅”。实施好教育家精神铸魂强师行动，让教育家精神在广大教师心中扎根生长，为他们从教乐教爱教营造良好环境，必将为教育强国建设凝聚更加澎湃的力量。

（作者：朱凤娟，系沈阳师范大学马克思主义学院讲师）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部