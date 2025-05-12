原标题：物理学家为何要加入“抛蛋挑战”

美国麻省理工学院的物理学家们为了证实一个物理原理，抛了180次鸡蛋。

你可能也在学校里参加过“抛蛋挑战”。就是那个用各种稀奇古怪的材料把鸡蛋包成“太空舱”，然后从高处扔下去却不让它碎掉的经典科学实验。一直以来，大家普遍认为：如果鸡蛋竖着掉下来，也就是尖头或钝头朝下，它会更不容易碎。但最近，物理学家们发表在《通讯·物理学》上的研究却打破了这个“常识”。

这群认真又执着的物理学家们亲自——不，是拿鸡蛋来——验证了这个说法到底靠不靠谱。他们一共做了180次“摔鸡蛋”实验，测试了60个鸡蛋从不同高度（别担心，不是几十米高楼，只是几毫米的小高度）分别以竖直和水平方向掉落的结果。

结果令人意外：鸡蛋其实更适合“躺平”着地！

物理学家发现，当鸡蛋竖着掉下来的时候，在仅仅8毫米的高度就有一半以上的鸡蛋碎掉了，而且不管哪一头朝下，都没啥区别。而如果是侧着掉下来，鸡蛋的“抗摔力”明显更强，同样高度下只有不到10%的鸡蛋碎掉。

为了进一步搞清楚原因，他们还动用了压缩机，对鸡蛋进行“压碎测试”。他们想知道，到底哪个方向更能扛住外力。结果显示：无论是竖着压还是横着压，鸡蛋都需要大约45牛顿的力量才能被压碎。不过，横向受力时，鸡蛋能在破裂前承受更大的变形，也就是说它能吸收更多的冲击能量。

这说明什么呢？鸡蛋在横向掉落时其实更有“韧性”，更能“忍辱负重”而不碎。那为什么以前大家都以为竖着掉更安全呢？物理学家解释说，这其实是对几个物理概念的误解：刚度、强度和韧性。

简单来说，鸡蛋竖着压确实更“硬”（刚度高），不容易变形，但这不代表它更“耐打”（韧性好）。而横向虽然看起来更容易变形，但它就像一块弹簧，能在破裂前“消化”更多能量，从而保护自己。

所以，下次再玩“抛蛋挑战”，不妨试试让鸡蛋“躺”着落地。

这项研究的目的，可不是为了刷新我们对鸡蛋的认知，它是为了给工程学带来巨大启发——物理学家们认为，鸡蛋壳的结构特性，尤其是结构在动态负荷下的响应机制，可以为设计轻质又坚固的材料提供灵感，比如飞机外壳、防护装备，甚至未来的抗震建筑。

你看，物理学家摔鸡蛋可不是闹着玩的，这是在为科学铺路啊！（记者 张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)