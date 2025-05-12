原标题：有精神问题青少年用社交媒体时间更长

青少年通过社交媒体与朋友交流。图片由AI生成

新一期《自然·人类行为》杂志发表的一项对3000名青少年的调查研究发现，精神健康不佳的英国青少年（11—19岁）比精神健康良好的青少年使用社交媒体的时间更长。理解青少年使用社交媒体的差异，或有助于设计适当的临床干预措施。

使用社交媒体在青少年中很普遍。在英国12—17岁青少年中，93%的人至少有一个社交媒体账号。与此同时，青少年的精神健康也在恶化。此前研究发现，英国1/6的7—16岁青少年和1/4的17—19岁青少年存在一种可能的精神症状。

英国剑桥大学团队分析了3340名英国11—19岁青少年的调查问卷数据，其中16%的人被诊断出至少一种精神症状。团队发现，有精神症状的受试者报告自己使用社交媒体的时间明显更长（平均为每天多50分钟）。与没有精神症状的人相比，有精神症状的受试者报告自己对社交媒体上的好友数量更不满意。而有内化症状（抑郁或焦虑症）的受试者，他们使用社交媒体的时间更长，更容易将自己与社交媒体上的他人比较，网络反馈流量（一篇帖子收到的点赞、转发和评论数量）对他们情绪的影响更大。这些受试者对他们线上好友的数量更不满意，更不容易在社交媒体发帖中坦白自己的感受。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)