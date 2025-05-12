打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

《自然·人类行为》研究显示：

有精神问题青少年用社交媒体时间更长

2025年05月12日08:31 | 来源：科技日报
小字号

原标题：有精神问题青少年用社交媒体时间更长

青少年通过社交媒体与朋友交流。图片由AI生成

青少年通过社交媒体与朋友交流。图片由AI生成

新一期《自然·人类行为》杂志发表的一项对3000名青少年的调查研究发现，精神健康不佳的英国青少年（11—19岁）比精神健康良好的青少年使用社交媒体的时间更长。理解青少年使用社交媒体的差异，或有助于设计适当的临床干预措施。

使用社交媒体在青少年中很普遍。在英国12—17岁青少年中，93%的人至少有一个社交媒体账号。与此同时，青少年的精神健康也在恶化。此前研究发现，英国1/6的7—16岁青少年和1/4的17—19岁青少年存在一种可能的精神症状。

英国剑桥大学团队分析了3340名英国11—19岁青少年的调查问卷数据，其中16%的人被诊断出至少一种精神症状。团队发现，有精神症状的受试者报告自己使用社交媒体的时间明显更长（平均为每天多50分钟）。与没有精神症状的人相比，有精神症状的受试者报告自己对社交媒体上的好友数量更不满意。而有内化症状（抑郁或焦虑症）的受试者，他们使用社交媒体的时间更长，更容易将自己与社交媒体上的他人比较，网络反馈流量（一篇帖子收到的点赞、转发和评论数量）对他们情绪的影响更大。这些受试者对他们线上好友的数量更不满意，更不容易在社交媒体发帖中坦白自己的感受。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部