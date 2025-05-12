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山东26项改革措施促进青年就业创业

2025年05月12日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：山东26项改革措施促进青年就业创业

高校毕业生等青年就业创业关系千家万户。近日，山东省人力资源和社会保障厅会同12部门在全国率先出台《关于改革推进青年就业创业工作的通知》，旨在全方位健全服务制度、多渠道拓展岗位资源、全过程提升服务质量，全力促进高校毕业生等青年群体实现高质量充分就业。

“通知聚焦青年就业创业面临的新形势、新矛盾、新问题，提出了很多具有针对性、创新性的举措。”山东省人力资源和社会保障厅党组成员、副厅长衣军强介绍，改革包括健全青年就业创业服务制度、拓宽青年就业创业渠道空间、搭建青年就业创业载体平台、实施青年就业创业专门项目、丰富青年就业创业服务活动、营造青年就业创业友好环境、健全青年就业创业工作机制等7个方面26项措施。

其中，通知提出开展青年就业创业实名服务，根据青年服务对象画像，按人员特征、就业创业需求等多维度，精准判定服务对象所属的就业创业人员类型，有针对性推出系列“就业创业服务包”，实施分类服务策略，提高服务精准性。探索建立青年职业生涯全周期服务数字档案，针对青年职业生涯全周期各阶段的不同特点，跟踪提供生涯规划、就业指导、创业扶持、职称评审等全周期服务。

山东支持建设就业创业赋能中心，聚合各类资源提供综合服务，依托“青鸟计划”等项目，优选一批优质单位设立青年就业实践基地，广设青年乐业驿站，为异地求职青年提供“一站式”服务。全面推开求职能力实训营，分类开发优质见习岗位，开发适合青年群体的职业培训项目，实现青年就业技能与市场需求相衔接。

此外，山东将开展“寻找青年新职业”行动，积极挖掘适合青年人群就业的新职业岗位，创新数智服务模式，指导高校、中职学校（含技工学校）拓展AI面试、AI实景体验等就业创业领域人工智能创新应用场景，为青年就业创业提供更加高效智能的服务。还将常态化开展就业创业服务进校园活动，大力实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，接续举办民营企业服务月、山东省创业大赛、“青创齐鲁”山东省青年创新创业大赛等各类就业创业服务活动。（记者冯帆、宋喜群）

(责编：李昉、郝孟佳)

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