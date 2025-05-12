原标题：一场与黄文秀的隔空“对话”

5月9日，《青春之光》现场课在广西百色市乐业县新化镇百坭村同心广场开讲，学生、老师和众多文化界人士齐聚于此，共同见证这场跨越时空的“对话”。

黄文秀，百色市田阳区巴别乡德爱村人，生前是百色市乐业县百坭村驻村第一书记，北京师范大学硕士毕业后放弃大城市工作机会，主动返乡投身脱贫攻坚事业，带领村民发展砂糖橘、八角等特色产业，推动电商扶贫，帮助88户418人脱贫。2019年因公殉职后，被追授“七一勋章”“时代楷模”等荣誉。2024年9月，反映黄文秀事迹的《青春之光》编入新版语文统编教材七年级（下册）。

乐业县第一初级中学七年级的学生们，在教师陆莹的引导下，深入探寻黄文秀事迹背后的精神内核。从“我就是那个要回来的人”中感悟黄文秀毅然返乡的坚定初心；在“我心中的长征”里领略她在扶贫路上的坚韧不拔；在“仿佛她还在一样”中体会村民对她深深的思念与敬意……

课堂上，学生们积极踊跃，思维的火花不断碰撞，黄文秀的优秀品质如同一束温暖而明亮的光，悄然照进每一位学生的心田。

“来到百坭村上现场课，我仿佛亲眼看到了文秀姐姐为乡村付出的一切，她永不言弃的精神深深触动着我。未来，我也要像文秀姐姐那样，努力为自己的理想奋斗，做一个对社会有贡献的人。”学生许若晨拿着自己写满注脚的《青春之光》课文坚定地说。

“我希望每个孩子都能做发光照亮世界的人，期望借文字之力，让更多青年学子感受榜样的力量，从而树立起远大而崇高的人生理想。”《青春之光》作者祝红蕾深情分享自己的创作初衷。

“教育系统应牢牢把握《青春之光》入选教材这一契机，在青少年心中种下家国情怀的种子，让他们将个人理想融入民族复兴的伟大征程。”教育部教材局局长田立新说。

“广西红色资源丰富，我们要将其充分挖掘利用，打造极具地域特色的思政品牌，让黄文秀精神在八桂大地的教育实践中落地生根、开花结果。”广西壮族自治区党委教育工委副书记、教育厅党组书记闫炳辰说。

百色市市长王永超介绍，近年来，百色市始终将传承弘扬黄文秀优秀品质作为重要使命，以“文秀故事”为创作素材，打造出一系列文艺文学和影视作品；以“文秀标准”为人才标杆，培育出一支支敢担当、善作为的干部队伍，为百色的高质量发展注入强大动力。

（记者 王瑾雯 周仕兴）

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