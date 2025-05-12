本报北京5月11日电 （记者吴丹）近日，教育部、国家发展改革委联合印发《关于组织实施教师教育能力提升工程的通知》，对“十四五”到“十五五”期间完善中国特色教师教育体系、进一步提升教师教育能力有关工作作出部署。

通知立足教育强国建设新要求，围绕重点支持建设一批高水平教师教育院校，打造支撑引领中国特色教师教育体系高质量发展的核心引擎与战略支柱目标，突出重点、强化布点、凸显特点、把好节点，以培养未来教师科学能力、实践能力为重点，硬投资和软建设相结合，全面提升教师教育能力，着力建设具有中国特色、一流水平的教师教育学院、学科专业和课程，构建自主的教师教育学科体系。

通知从构建教师人才培养新模式、搭建教师教育研究新平台、夯实教师教育改革新支撑、建设引领服务社会新高地及开创教育国际交流新局面等5个方面对建设单位提出要求。教育部、国家发展改革委根据教师培养需求，规划教师教育院校建设布局，明确建设单位的基本条件，根据院校的具体实施方案，按照成熟一批、推进一批的思路，分批次支持一批高水平教师教育院校建设。

《 人民日报 》（ 2025年05月12日 06 版）

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