打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

哈尔滨工程大学为师生送上“AI大礼包”

2025年05月07日09:09 | 来源：科技日报
小字号

原标题：哈尔滨工程大学为师生送上“AI大礼包”

　　

　　“‘小橙’你好，麻烦为我推荐一些人工智能方向的课程吧。”这是近日哈尔滨工程大学（以下简称“哈工程”）学生通过智能助手“AI小橙”获取课程资源的一幕。

　　哈工程相关负责人介绍，学校打造的教育资源云平台2.0版，涵盖AI教学中心、AI学习中心、AI督导中心以及“AI小橙”等4大组件，通过54个大模型为“教—学—评”全流程提供智能化支持，是学校为师生准备的“AI大礼包”。

　　助“教”：提供“一站式”服务

　　“请针对软件工程、电气自动化等专业方向，推荐一些与刚体静力学和变形体静力学知识相关的工程案例。”哈工程航天与建筑工程学院教师何晓在AI教学中心提问几秒后，便得到了涉及建筑、医疗、机械等不同领域的6个案例。

　　“AI就像一个思维的‘放大镜’，帮助我们拓展教学思路。”何晓介绍，她所教授的“力学、材料与结构”是学校开设的五门工程教育平台课之一，涉及多个学科领域，覆盖全校3000多名学生。多学科交叉融合的课程体系，对于教师开展跨专业领域案例教学提出挑战，AI教学中心丰富的资源为教师提供了海量“可用之材”。

　　AI教学中心不仅能根据教师指定的教学内容自动生成教学方案、优化教学课件，匹配教学素材，还能依托AI自动命题，完成主客观题目的辅助评阅，并根据课堂内容自动生成知识图谱。在AI“助教”的帮助下，教师仿佛拥有了“三头六臂”的超能力，在备课、课堂互动、作业评阅、课后指导等各环节都游刃有余。AI“助教”还为学生提供全时段的学业指导，帮助他们深入理解学习过程中存在的问题。

　　助“学”：定制多元学习内容

　　“研发多栖航行器，我需要掌握哪些专业知识？能否提供相应的学习路线。”哈工程未来技术学院大三学生申诚泰在AI学习中心提出问题后，AI小助手便给出了必备知识涉及的领域、关键知识点、推荐学习内容、参考资料等相关内容，引导他展开探索式学习。

　　“AI学习中心为我量身定制学习方案，我再也不用大海捞针一般盲目探索了。”申诚泰说。学校开设的项目制课程学习，涉及控制理论、电路设计等知识，申诚泰对它们很陌生。AI学习中心根据需求，为他制定个性化的学习路线，帮助他快速补齐知识短板。

　　“学生的需求各不相同，在AI学习中心上线之初，学校就将多元化、可定制作为核心建设目标。”哈工程本科生院副院长骆毅说。AI学习中心可根据学生的专业、年级、使用习惯等判断学生学习规律，发现最优学习策略，规划学习路径。“AI探索学习”功能则根据学生项目式学习和创新创业需求，自动生成学习计划、匹配专业学习资源，助力学生开展自主学习和探究式学习。

　　此外，学校还打造了“AI小橙”智能机器人。它以移动端为载体，为学生提供24小时学习服务。“AI小橙”功能多样，既可以为学生推荐校内学习资源，查课表、教室信息，还能为学生量身定制学习规划，闲暇时还能聊天解闷，被学生亲切地称为“口袋朋友”。

　　助“评”：智能分析教学成果

　　AI督导中心强大的数智分析服务，让哈工程的教学督导眼前一亮。传统教学督导中难以量化的诸多要素，例如，教学行为与学生行为的课堂占比，教师的授课语速、关键词、口头禅，学生的到课率、抬头率等，如今都能通过AI督导中心得到客观准确的数据。这为教学评价和反馈提供了科学依据，帮助教师改进教学方法，提升教学质量。

　　此外，通过AI督导中心，教学督导可以获取授课教师教学内容与教学行为的智能分析，以及学生前排入座率、活跃度等。AI督导中心还可根据课堂知识点，生成课堂概要，形成教学纪律、教学设计、课堂互动、学生行为、教师行为等“五维课堂”教学画像。

　　为了满足实践教学深度计算需求，哈工程对DeepSeek-R1大模型进行本地化部署，基于学校科研教学基础开发智能助手“程小智”。该智能助手能够建立本地知识库，不断挂载“三海一核”等领域的垂直模型，打造哈工程师生专属的“满血版”智能中枢。借助这一平台，师生能够更加精准地获取本专业领域的文献资料、实验数据、公式算法等内容，助力实践教学提档升级。

　　“从建设‘智慧教室+资源云平台’，到AI赋能‘教—学—评’全链条，哈工程用数字手段推动教育变革，助力教学模式不断升级。”哈工程本科生院副院长刘海波介绍，学校近期发布了《人工智能赋能教育教学创新方案》，将深度探索人工智能、交互智能、跨学科智能和行业智能多重赋能的AI3人才培养模式。（记者 朱 虹 通讯员 赵琳琳）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部