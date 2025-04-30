人民网北京4月30日电 （记者郝孟佳）近日，中国高等教育学会区域国别学研究分会成立大会在北京语言大学举行。北京语言大学党委书记倪海东当选为理事长。

会议现场。学校供图

国务院学位委员会办公室副主任、教育部学位管理与研究生教育司副司长栾宗涛表示，区域国别学研究分会的成立标志着我国区域国别学发展进入了新阶段。他对分会建设提出三点希望，一是构建高水平交流平台，打造区域国别学研究的重要学术枢纽；二是聚焦国家战略需求，打造有影响力的新型智库；三是加强产学研合作，深度参与人才培养模式创新。

教育部国际合作与交流司副司长周莉表示，区域国别学研究分会的成立将进一步为学科建设凝聚智慧，为咨政服务汇聚力量，为国际合作搭建平台。希望分会将分散的学术力量转化为系统的国际科研网络，构建全球区域国别研究的共享平台，推动区域国别研究学术共同体高质量发展，更好地助力区域国别学自主知识体系建设。

倪海东在讲话中指出分会建设的三大重点方向，一是聚焦发展战略，服务国家大局；二是瞄准学术前沿，引领学科发展；三是培养全球视野，加强国际合作。他表示，分会将以担当精神，锚定学科发展坐标，深耕人才培养创新，打造中国特色区域国别学的学术高峰。

北京语言大学校长段鹏围绕学科建设、人才培养、智库赋能、国际传播四个方面，介绍了学校在区域国别学科建设中作出的贡献、取得的成果。他表示，希望分会能够成为全国高校有组织科研的合作平台、国际人文交流的重要窗口和咨政谏言、服务国家战略的重要渠道，成为党和政府可信赖的思想库和智囊团。

会上，中国高等教育学会区域国别学研究分会揭牌成立，来自北京大学、复旦大学、山东大学、中山大学、同济大学等高校的负责同志、专家学者参加会议。

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