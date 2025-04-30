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俞晟锦：多层面入手 提升教师数字化教学能力

2025年04月30日14:37 | 来源：人民网-教育频道
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人民网天津4月30日电 近日，第85届中国教育装备展示会在天津举办。会上，福建省厦门市湖里区委教育工委委员、党组成员、教育发展督导评估事务中心主任俞晟锦接受人民网专访。

俞晟锦表示，提升教师数字化教学能力是一个系统性工程，需要从教师自身、学校、教育部门等多个层面入手。

一是教师自身需要掌握各类智能教学工具的使用方法。比如利用智能体在课堂上教学，增加学习的趣味性，提高课堂教学效率；运用数字化手段收集和分析学生的学习数据，以便更精准地评估学生的学习进度和成果。

二是学校应建立支持机制，如设立人工智能教学创新实验室、建立人工智能融学科教学团队、改革教师评价体系等。学校还应为教师提供持续的培训和专业发展机会。

三是教育部门应出台相关政策，提供必要的经费保障和政策支持，完善基础设施，搭建各种平台，推进智慧校园建设。

在俞晟锦看来，“AI+教育”类产品具有提升教学效率、减轻教师工作负担、提供个性化的学习路径和内容等优势。但此类产品也会产生作弊或抄袭、技术过度依赖、数据泄露和滥用等方面的问题。

俞晟锦认为，人工智能技术加速渗透教育领域时，把握技术应用的边界与伦理尺度至关重要。一要明确技术应用的边界。技术是提升教学效果、辅助教师工作、促进学生学习的有力工具，而不是用来完全替代教师的角色或传统的教育方式；二要提高教师和学生的伦理素养。教师要加快自身观念与技术更新的步伐，提升自身信息素养和技术能力，强化智能技术应用能力。学生要具备明辨是非、自主抉择的能力，避免对人工智能的滥用、误解和迷信。三、要提高公众对人工智能技术科普教育力度和安全风险意识，并建立完善的监管与问责机制。（郝孟佳、实习生董苗林）

(责编：李昉、熊旭)

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