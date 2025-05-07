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改善睡眠设备CPAP也可加速酒精代谢

2025年05月07日08:46 | 来源：科技日报
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原标题：改善睡眠设备CPAP也可加速酒精代谢

　　韩国亚洲大学医院睡眠中心团队证实，持续气道正压（CPAP）设备不仅能改善睡眠呼吸暂停问题，还可促进饮酒后酒精分解，降低致癌物乙醛蓄积风险，并显著提升睡眠质量。这一研究为饮酒人群的健康管理提供了科学依据，相关成果已发表于新一期《科学报告》。

　　团队针对53名常饮酒且患有阻塞性睡眠呼吸暂停的成年人展开实验，通过4次不同情境的睡眠测试（饮酒与否、使用CPAP设备与否），分析血液与呼出气体中的乙醇及乙醛浓度。结果显示，使用CPAP设备的实验组在睡眠期间，乙醛分解速度较未使用组提升21%。乙醛作为酒精代谢的有毒副产物，不仅是宿醉主因，更被世界卫生组织列为一类致癌物，与肝癌、胃癌等疾病风险密切相关。团队表示，乙醛的分解依赖乙醛脱氢酶，而该酶活性与体内氧含量密切相关。睡眠呼吸暂停患者因夜间缺氧，乙醛脱氢酶功能受限，导致乙醛代谢迟缓。CPAP设备通过持续提供气道正压，确保呼吸通畅及充足供氧，从而激活乙醛脱氢酶，加速清除有毒物质。研究还发现，饮酒后使用CPAP设备可使睡眠呼吸暂停发生率恢复至正常水平，并显著改善睡眠结构，深度睡眠比例增加，夜间觉醒次数减少。

　　韩国业界认为，该研究首次从机制层面揭示了CPAP设备在酒精代谢中的作用，为睡眠呼吸暂停患者（尤其是饮酒人群）提供了循证指导。（记者薛严）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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