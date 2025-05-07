原标题：磁星巨型耀斑“炼”出金和铂

据最新一期《天体物理学杂志快报》报道，由美国哥伦比亚大学领导的一个国际团队证实，2004年发生的一场重大宇宙事件，一颗距离地球3万光年的磁星耀斑爆发出的伽马射线暴，是宇宙中金、铂等重元素的重要来源。此次耀斑可能产生了银河系高达10%的重元素。

这次剧烈的爆发比此前在银河系中观测到的任何现象都要明亮，爆炸过程中通过放射性衰变产生了重元素。这一发现或将改写科学家对元素形成的认知，并暗示磁星可能是将这些稀有物质散布到宇宙各处（包括地球）的关键角色。

天体物理学领域的一大未解之谜是，元素周期表中最重的元素，如金和铂，究竟从何而来。磁星是一类中子星，拥有宇宙中最强的磁场，其强度超过普通冰箱磁铁的10万亿倍。2004年12月27日，包括国际伽马射线天体物理实验室（INTEGRAL）空间望远镜在内的多颗卫星，探测到了来自银河系中的磁星SGR 1806-20发出的极其强大的伽马射线暴。后来，INTEGRAL空间望远镜还探测到了来自该源的一个更暗淡但持续时间更长的伽马射线信号，持续了数小时。

团队分析认为，2004年著名磁星巨型耀斑中无法解释的信号，可以归因于重元素放射性衰变产生的伽马射线辐射。这些重元素是在巨型耀斑期间，中子星的外壳被抛射到太空中时，通过一系列核反应新合成的。（记者张佳欣）

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