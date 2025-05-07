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浙江创新开展青年理论宣讲

懂青年，更让青年懂

本报记者  刘军国
2025年05月07日08:44 | 来源：人民网－人民日报
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夜晚，浙江省杭州市拱墅区社区学院小剧场逐渐热闹起来。“我凑近一看，钱塘江里翻涌着的原来是杭州‘六小龙’啊！”台上，宣讲员轮番开麦，台下，观众笑声阵阵。

自去年浙江创新推出“言之有理”之江潮声开放麦系列活动以来，来自基层一线各行各业的宣讲员巧用生活素材开讲，新颖有趣的形式“圈粉”了许多年轻人。90后青年王双易和朋友特意赶来，“理论跟脱口秀相结合，有意思有深度。”

党的十八大以来，浙江将青年理论武装摆在宣传思想文化工作突出位置，以理论宣讲为抓手，与时俱进创新思路、变革打法、拓宽路径，培养出一批有站位、有情怀、有钻研、有本领、有作为的青年人才。

理论宣讲怎么讲？形式创新，让青年愿意听、听得懂是关键。除了开放麦，“情境式”“快闪式”宣讲等多种新颖模式也不断涌现。

绍兴市越城区“古越新声·灵五七五”宣讲团文艺骨干方天，用莲花落、绍兴评话进行理论宣讲，还精心拍摄短视频介绍运河文化：“线下宣讲和线上短视频结合，宣讲效果更好。”

让理论更好走进青年心中，除了形式创新，还需要坚持内容为王。

面对“新发展格局下乡镇‘小巨人’如何续写点石成金的传奇”“绿色发展何以富民”等问题，通过“蹲点式”宣讲，青年们不仅加深了认识，也打捞到了基层的鲜活故事。

“宣讲员不能只做理论的搬运工，要有一双沾满泥巴的脚，到田间地头去搜集冒热气的素材。”来自金华市磐安县的青年宣讲员张博文感触颇深。

近年来，“蹲点式”宣讲在之江大地持续走深走实。在温州市文成县，“小火柴”宣讲团开启“春天里·向共富”助农直播宣讲行动，宣讲员跨界当主播，助力农产品走出大山；在杭州市桐庐县，青年宣讲员在宣讲党的创新理论的同时，积极为群众解决环境卫生、邻里纠纷等问题，回应群众需求。

如今，越来越多青年宣讲员深入基层一线，让理论深入人心。

青年影响青年，青年带动青年。浙江打造“8090”和“00后”新时代理论宣讲品牌，挖掘各地宣讲优势资源成立特色宣讲团，机关青年干部、高校博士生、文化特派员、青年科学家等各具特色的团队纷纷成立，一批批年轻人在学理论、用理论、讲理论中快速成长成才。

“新质生产力从何而来？是‘黄河之水天上来’，是‘千金散尽还复来’，还是‘铁马冰河入梦来’？我看呀，还是要向‘新’而行，以‘质’致远，创新驱动抢先来。”“新时代创客说”蹲点宣讲活动中，来自杭州市余杭区阿里云智能的90后青年潘颖超以诙谐的语言解读新质生产力。

余杭区人工智能小镇调研中，杭州师范大学赞比亚籍留学生曼波真切感受到了新质生产力的魅力。看到企业研发的前沿产品，曼波感叹：“好多都超乎想象！”

另一边，良渚古城遗址公园内，来自阿塞拜疆的杭州师范大学中文系留学生、“百young中国说”中外青年宣讲团成员吉雅说，“我在阿塞拜疆孔子学院学习时，就对中国文化产生了浓厚的兴趣。这次调研，实实在在感受到了中国文化的魅力。”

从“8090新时代理论宣讲团”到“00后talker”，从本土各界青年踊跃参与，到外国青年朋友也成为爱听中国故事的粉丝、善讲中国故事的主角，“人人争当宣讲员”蔚然成风。

将理论与青年的“双向奔赴”进行到底，也要发挥好组织和制度的力量。

“我们将通过制度化手段明确青年宣讲员培育路径与激励保障形式，给予宣讲工作者荣誉激励与生活关怀，为青年宣讲员成长成才提供硬核支撑。”浙江省委宣传部理论处相关负责人表示。

接下来，浙江将持续擦亮“8090”和“00后”新时代理论宣讲名片，让理论宣讲的“之江潮声”持续引领青年、凝聚青年，让真理之光照亮青春奋斗之路。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 12 版）

(责编：李依环、孙竞)

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