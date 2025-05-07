朱玉芳

在二〇二三年举办的“熊猫大使”工作坊期间，来自国内外高校的青年聚在一起，为遗产地设计传播产品，探讨社区在生态保护背景下将传统生计方式增值的方法。

朱玉芳摄

2025年4月30日，中国青年五四奖章暨新时代青年先锋奖颁奖仪式在京举行。赵亚杰（中）在颁奖现场合影留念，拍摄照片的是快递小哥栾玉帅，他也获得了2025年度中国青年五四奖章。

朱玉芳摄

郭璐（左）和深圳市盐田区盐港小学的师生们一起，走出课堂，开展“寻秘疍家”主题活动。

王润昕摄

2024年8月12日，以“青年共建美好未来”为主题的2024年世界青年发展论坛在北京开幕。图为青年代表在开幕式上听会。

新华社记者 张晨霖摄

中国青年五四奖章获奖者：出现了众多文化和自然遗产工作者身影

五四青年节到来之际，共青团中央、全国青联颁授了2025年度中国青年五四奖章。其中，山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会监测中心副主任赵亚杰、内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县三北治沙青年突击队榜上有名。

2025年是联合国发展峰会通过《变革我们的世界：2030年可持续发展议程》10周年。中国全面推进美丽中国建设、进入“下一个50年”的世界遗产全球发展主线，皆与落实可持续发展目标相互契合。在世界各地，青年成为承上启下、推动这一远大目标实现的关键力量。

梳理近年来的中国青年五四奖章获奖名单，可以辨析出青年在文化传承、生态保护领域发挥着越来越重要的青春建功作用。

东营黄河口候鸟栖息地是“中国黄（渤）海候鸟栖息地（第二期）”组成部分，于2024年扩展列入《世界遗产名录》。这里拥有我国暖温带保存最完整、最广阔、最年轻的湿地生态系统。我曾沿着大河尾闾深入三角洲，亲身感受海天辽阔、河海交汇、生物多样性丰富而人迹稀少的壮丽景色；体会长期保护候鸟栖息地的工作者所面临的挑战。赵亚杰就是坚守10余年从事生物多样性监测、以科研数据服务黄河流域生态保护的青年带头人。

在文化和自然遗产领域，青年发挥着保护、传承、创新多重作用。2018年，贵州省黎平县彦婷手工刺绣坊总经理陆婷（侗族）获得中国青年五四奖章，是文化遗产传承的青年代表。早在2017年，青海可可西里就列入《世界遗产名录》。三江源国家公园管理局可可西里管理处索南达杰保护站、保护站副站长龙周才加（藏族），曾获得中国青年五四奖章集体和中国青年五四奖章；在自然遗产涉及的生态、地质地貌以及生物多样性相关领域，从事农业植物保护的陆宴辉、环保志愿者万晓白、甘肃古浪县八步沙林场第三代治沙人代表郭玺也都进入了中国青年五四奖章获奖名单。

近年来，新学科、新技术以及不断交叉融合的新实践，为探源中华文明、实证人类文化遗产价值做出了引人瞩目的创新贡献。2021年和2024年，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹、厦门大学人类学研究所教授王传超获得中国青年五四奖章；2023年和2024年，四川大学三星堆遗址考古队、敦煌研究院文物数字化保护团队、安阳师范学院甲骨文传承研究创新团队也都先后荣获中国青年五四奖章集体。

青年成为世界遗产发展中的积极力量和创新中坚

2017年，中共中央、国务院印发《中长期青年发展规划（2016－2025年）》，强调发展青年文化应“深入挖掘中华优秀传统文化的时代价值，开展优秀传统文化艺术展示交流，引导青年积极参与文化遗产保护、传统工艺振兴、民间文艺传承。”鼓励青年更加主动、自信地适应社会、融入社会。“支持青年参与国际交往。拓宽青年参与国际交往的渠道，为青年开展国际交流与合作搭建更广阔的平台”。

与此同时，世界遗产发展也步入一个新阶段。遗产、遗产价值不仅作为“保护”对象，进而开始成为提高社会文明程度、提升公共文化水平、建设人类命运共同体的重要途径和生产资源。作为遗产大国，中国的世界遗产事业也与全球发展进程息息相关，成为分享智慧、推动可持续发展的重要参与力量。这其中，青年在文化和自然遗产的各个领域都成为积极、创新的中坚。

2024年，敦煌研究院文物数字化保护团队荣获中国青年五四奖章集体，该团队拥有110名成员，其中35周岁以下队员占比超过六成，他们是敦煌文化遗产保护的“先锋”。

2023年8月，在保护团队成员的引导下，我进入了敦煌351窟，实地记录了壁画数据化采集的工作过程。他们细心铺设轨道，通过自研的壁画二维数字化设备，现场采集、拼接照片并实时检查比对；随后还要进行图像定位纠正、彩塑和洞窟空间结构三维重建。这是一项重复性很强但精确度要求极高的工作。洞窟中常年寒冷，时逢夏日，队员也穿着厚厚的棉服、护膝。

截至2024年，敦煌研究院文物数字化保护团队已完成敦煌295个洞窟的数据采集，壁画采集面积约2.8万平方米。敦煌研究院拥有了不可移动文物数字化工作流程及关键技术。2023年，团队承担了“援缅甸蒲甘他冰瑜寺修复项目壁画保护信息提取技术合作项目”。“数字敦煌”技术成果开始惠及更多人类宝贵遗产。

第44届世界遗产大会在中国福州召开期间，专设了青年专家论坛，举办了“面向未来的世界遗产教育”主题边会。大会发表的《福州宣言》中，邀请全体缔约国以多种教育方式加强面向青年人的世界遗产教育和知识分享，“以提高他们对世界遗产保护必要性和价值的认识，增长知识和技能，培养新一代世界遗产青年保护者”。

2023年，我成为一名“熊猫大使”——与来自国内外10余所高校的近30名大学生一起，参加了为期一周的“‘熊猫大使’四川大熊猫栖息地可持续生计与自然教育项目工作坊”。这是一次吸引青年学生进入世界自然遗产地与当地社区携手设计体验方案的青年遗产教育活动。自2021年起，联合国教科文组织名录遗产地可持续旅游教席和中山大学旅游学院等单位在大熊猫国家公园卧龙片区、四姑娘山风景名胜区、九寨沟风景名胜区、黄龙风景名胜区等地，通过举办教育工作坊、社区居民培训、国家公园管理者培训、中小学生培训等活动，至今已培养100余名遗产地自然教育“使者”。

参加2023年“熊猫大使”工作坊的青年学生，来自人类学、心理学以及教育、艺术、新闻、旅游等专业。以“创意体验赋能遗产教育，多元生计促进持续发展”为主题，工作坊营员走进神树坪熊猫基地等地，学习自然遗产和动物保护知识；徒步体验扎如沟原始森林步道；同时，还要完成“毕业作品”，为当地自然教育和遗产地可持续生计发展提供多组解决方案。在现场，我深刻体会到青年人积极、向上、勇于创新的气氛。营员们白天在九寨沟社区采访，回到驻地后，再分组分工，策划研学旅游产品、撰写中小学自然教育手册、编写景区中英文解说词，同时还要制作新媒体作品，传播大熊猫栖息地和九寨沟风景名胜区的遗产价值。

在2024年7月举行的第46届世界遗产大会上，“熊猫大使”项目获得2024年全球世界遗产教育创新案例“未来之星”奖。

探索“从少年到青年”的遗产教育方法

楼上村是贵州省石阡县国荣乡的一座明清古村落，地处“贵州省传统村落集中连片保护利用示范集聚区”内。2015年，复旦大学国土与文化资源研究中心研究团队来到楼上村，编制古建筑群保护规划；对楼上村价值的阐释研究也同步展开。2021年，复旦大学与石阡县人民政府共建了“复旦大学乡村遗产教学实习暨乡村振兴教育实践基地”，持续在地实施楼上村遗产地社区教育活动，包括“楼上课堂”公益课程、“遗产保护村民工作坊”以及乡村遗产展览等多项内容。

2024年10月，我来到国荣乡联合小学，与当地小学生一起，坐在秋日的暖阳下，上了一堂遗产教育课。作为“楼上村遗产教育”的组成部分，这个课程从2022年春季开始，每周开课两次。当天的教室里，坐满了校内1至6年级的学生，校长、老师以及天津工业大学前来支教的2名青年教师也加入进来。刚刚从复旦大学毕业的全轶先博士担任了线上老师，她曾在楼上村工作了两年，进行长期驻地调研。她从二十四节气讲起，引出国家级非物质文化遗产“石阡说春”的民俗文化。这个课程另一个吸引我的“亮点”，是随后进行的课外实践部分。小学生们非常认真地穿起讲解服装，在青年老师的带领下组成讲解队，激动而略显紧张地复习讲稿，站在楼上村的一处处文化遗存前，等待为游客讲述戏楼、梓潼宫、养正书院、天福古井的故事……

今年4月17日，深圳市盐田区盐港小学三年级学生“寻秘疍家·水上文化奇妙探险”主题活动第一阶段圆满结束。盐港小学三年级1班的全体学生均参与到本次实践中。班主任郭璐老师毕业于中国人民大学。她介绍，此次历时一个半月的遗产教学实践，是由学校不同学科的老师倾力合作才得以完成，希望能以创新遗产教育模式激发学生对本地传统文化的热爱，更以丰富的成果展现了新时代少年对文化传承的担当。

疍家人“以海为伴，以船为家，以渔为业”的独特生活方式，在盐田港湾传承多年。如何让小学生理解这份“水上乡愁”？郭璐和盐港小学的老师们打破传统课堂边界，引导学生成立探究小组：“如何探寻有趣的疍家足迹？让消失的渔耕智慧得到创意传承？”孩子们则化身“传承小使者”，走访了盐田疍家村落，采访非遗代表性传承人，体验传统的“扒龙船”，亲手制作美味疍家汤圆，沉浸在盐田疍家文化展馆的旧船屋与渔网间感受历史信息。

郭璐表示，希望将此次教研活动作为起点，持续推进疍家非遗代表性项目课程；联动大湾区学校共建水上文化研学链，让更多孩子成为传统文化的守护者与创新者。

“楼上课堂”和“寻秘疍家”这两项遗产教育实践，有着共同特点：“遗产”成为活动平台和载体，“青年”成为活动项目的主力，传播、帮助、带动“少年”参与到活态遗产保护的实践中来。体验和传承是其中两项核心内容，也是弘扬社会文化、凝聚精神力量的重要方法。这也向遗产传播研究领域“展示”了一种创新机会：“从少年到青年”，包含了人生学习的两个最重要阶段，那如何能将它们“连接”起来，从而作为一个整体，有逻辑、渐进、叠加地进行遗产教育？

“从少年到青年”遗产教育效果是显而易见的：在少年学习阶段，就开始培育对文化和自然遗产的理解、热爱和坚信，从而在进入青年阶段应用世界遗产资源时，避免可能出现的教育重复。

“真实性”“完整性”是世界遗产的价值基石。调研“楼上课堂”和“寻秘疍家”的研究者认为，“从少年到青年”的第一步，应该培养学习、辨识、传播世界遗产真实性的素养；同时，应该通过实践，探索一套让孩子们愿意做、持续做、可复制的主动学习方法。从遗产传播效果来评估，就是鼓励少年、青年不只满足于学习和感受，而是逐步成为文化传承、生态保护领域的传播者、建设者。

具备“对话”“互鉴”和“韧性”的未来本领

青年在世界遗产事业未来发展中应具有哪些本领，其发展方向将是怎样的？

2022年7月，由中华全国青年联合会主办的首届世界青年发展论坛在北京举行，通过了《青年优先发展国际倡议》。

“当今世界拥有历史上人数最多的年轻一代。”《青年优先发展国际倡议》展现了两个重要共识：强调青年在实现和平与安全方面具有重要作用；只有青年参与，才能实现联合国2030年可持续发展议程。为此，呼吁在经济、社会各领域赋能青年，为全球发展涵养可持续力量。而在以“青年共建美好未来”为主题的2024年世界青年发展论坛中，分别在中国的南宁、杭州、重庆、长沙举办了绿色发展、青年发展型城市、数字发展、文化传承与创新主题论坛。

在全球发展进程中，青年既是受益者，也是贡献者。从《中长期青年发展规划（2016－2025年）》到《青年优先发展国际倡议》，可以清晰地看出在全球范围内，寄予青年发挥的未来作用、具备的本领已更为宏观、全面又细化，具体到文化、生态、社会发展等人类社会发展的方方面面，其未来“本领”也与建设和平、繁荣的人类未来密切相关。此时，全新理解青年在保护、传承世界遗产中的位置和创新功能，就有了更具体、现实的方向：保护好人类共同拥有的文化和自然遗产，从前人智慧中汲取力量，践行全球文明倡议，促进交流互鉴，提升应对灾害、缓解冲突、化解分歧的强大“韧性”能力，就为青年提供了清晰、广阔的发展空间。

作者为《中国青年》杂志编辑。研究方向为遗产传播、青年在可持续发展中的作用。

延伸阅读

值得一提的是，还有一个快递行业集体——“鼓浪屿好小哥”快递青年服务队获得2025年度中国青年五四奖章集体。

2017年，“鼓浪屿：历史国际社区”列入《世界遗产名录》。在岛上遗产区内，禁行机动车等交通工具，快递也需人力送达。这支快递青年服务队于2020年成立，为居民及游客提供寄递服务。

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“我们倡导青年采取行动，发扬团结精神和创造力，推动全球发展和青年发展。特别是在本次论坛上探讨的包容和公平的优质教育、就业创业、数字经济、气候变化和绿色发展等重要领域，我们鼓励提出青年主导的建议和解决方案。我们欢迎中国在赋能青年和倡导全球发展倡议方面发挥全球示范作用，并愿意参与其中。”

——2022年7月，在中国北京举办的首届世界青年发展论坛上发布《青年优先发展国际倡议》

(责编：李依环、孙竞)