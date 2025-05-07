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青春与传统的双向奔赴

——看《百校戏社·青青四季》

尹 鸿
2025年05月07日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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今年五四青年节，一档特别节目《百校戏社·青青四季》洋溢着青春气息扑面而来，节目以“青春共创”为核心理念，将职业戏曲演员与大学生联结在一起，不仅搭建起一个展现当代青年演绎传统文化的舞台，更为传统文化的青春表达进行创新探索。

《百校戏社·青青四季》通过精心设计的共创环节，解锁传统文化在校园里的N种打开方式。节目中，主持人与青年戏曲演员等化身“校园寻宝人”，走进清华大学、浙江大学、南昌大学、香港中文大学（深圳）等多所高校，邀请青年演员与大学生现场组队，即兴互动，合作共创一幕幕年轻朝气的“戏曲+”融合舞台。李政宽、鲁肃等青年京剧传承人，与学生们共同演绎戏歌《欠你一颗小红星》；京剧演员朱凌宇、徐朝皝、徐朝嬴与街舞社团的学生，携手共创跨界秀《武舞生风》；越剧演员裘丹莉与二次元社团、汉服社团的学生，共同打造《戏游九州》校园版，将国漫形象与戏曲人物融合；赣剧名家陈俐以《一场特殊的公开课》，向在场数百名同学将“不到园林，怎知春色如许”的戏韵雅境娓娓道来。

美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育，能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。《百校戏社·青青四季》将高校打造为文化传承与创新的“新场域”，探索出一条具有示范意义的美育创新之路。传统的演播室制播模式往往将节目的呈现空间局限于室内场景，而《百校戏社·青青四季》则突破这一局限，将校园里的各类物理空间转化为文化传承与创新的“新场域”：教学楼中庭的空间，化身为赣剧公开课的沉浸式现场；体育馆内热闹非凡，成为街舞与武戏、国风与二次元相互碰撞、共创共演的创意工坊；绿树成荫的校园成了即兴唱和的雅集之所，青年学子与青年演员围坐在一起，或浅斟低唱，或高声放歌，在自然怀抱中感受传统艺术的美好。这种对校园“新场域”的拓展，让原本功能相对单一的校园空间展现出新的青春气象。节目更通过清华大学、浙江大学、香港中文大学（深圳）校区等多所高校青年学子参与“青春共创”，以“百校联动”作为传播支点，形成了强大的传播合力。

《百校戏社·青青四季》还将大学生制作的机器人融入任务发布环节，为“青春共创”的美育体验增添科技色彩。同时，节目积极引导青年学子从对美育的被动接受转向主动创造。节目中，茶艺专业的学生展示了擂茶、长嘴壶、快板等才艺；学习过川剧变脸的学生通过充满趣味的“表情包”变脸，收获了现场热烈掌声；街舞社的学生用动感的舞蹈诠释青春活力。而那些去拍摄校园戏曲串烧短片的学生，更是各显其能：有的拿着专业的相机，有的举着挑杆麦克风，从不同的角度记录精彩瞬间。一场场共创节目，通过学生自主策划、创作、演绎，充分展现了青年的无限创造力，构建起“人人皆主体、处处是课堂”的美育新生态。

《百校戏社·青青四季》以“青春共创”模式，实现了青春与传统的双向奔赴。期待“青春共创”的理念能够延伸至更广阔的天地，激发更多青年成为中华优秀传统文化的传承者、传播者和创新者。

（作者系清华大学教授、中国文艺评论家协会副主席）

(责编：李依环、孙竞)

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