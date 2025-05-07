原标题：北京顺义：深化校地合作 聚焦青年发展

“太神奇了，真没想到智能匹配系统精准推荐了适合我的岗位！”近日，北京市顺义区举办“国门英才荟”就业直航计划活动，一位京外学子体验“顺义就业小助手”后赞叹道。该平台依托DeepSeek-R1大模型，通过岗位需求与人才画像的智能分析，实现求职者与企业的精准匹配。

又到毕业季。活动启动仪式上，顺义区45家区直部门，25家镇街与50所高校、80余家重点企业代表共同见证人才服务体系的暖心升级——通过专场洽谈会、主题专场活动、城市深度体验等，顺义区释放招揽人才的鲜明信号。

活动期间，顺义区针对高校学子和应届毕业生群体，发布了大学生实习实践活动品牌——青鸟归“潮”学子回归计划，从引进落户、住房保障、创业支持、能力提升、生活服务等维度为青年人才提供12项服务举措，实现“政策找青年”向“服务护成长”升级，助力青年人才“进得来、留得住、能出彩”。

在毕业生专场洽谈会上，80余家顺义区重点企业，携1000余个优质岗位亮相，覆盖新能源智能汽车、智能装备、医药健康、产业金融、科技服务等多个热门领域。记者在现场看到，职业指导、政策咨询等“一站式”服务展位前人头攒动。据介绍，洽谈会吸引千余名青年人才参与。

“我是学动力与机械专业的，这次来顺义参加洽谈会，留意到了一些制造类企业的岗位，从专业匹配度和个人职业规划来看，都比较符合我的预期，希望未来能在顺义发挥我的专业优势，实现个人价值和职业发展。”武汉大学学生刘今奇说。

相关单位负责人表示，未来，顺义区将持续深化校地合作与产教融合，聚焦青年群体创新创业，优化人才发展生态，让优秀青年学子在顺义“扎根有土壤、成长有空间、逐梦有回响”。

（记者 张景华 通讯员 刁煜玮 黄子纯）

(责编：李昉、李依环)