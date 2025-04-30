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华侨华人——

助力中文书籍飘香海外

2025年04月30日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　从街头书屋到图书漂流站，从传统纸质书籍到数字阅读平台，华侨华人以多样的方式推动中文书籍在海外“生根发芽”。

　　4月23日是世界读书日，当天，多位华侨华人接受采访，讲述他们如何让中文书籍跨越山海，飘香海外。

　　俄罗斯中国国际学校校长吴昊表示，由侨团、华文学校与相关机构合作建立的中文图书馆和阅览室，在许多国家如雨后春笋般涌现。一本本从中国寄出的中文书籍，不仅为海外华侨华人送上“文化大餐”，也吸引着越来越多的当地民众走进中文阅读的世界，感受中国文化。

　　在俄罗斯中国国际学校图书馆内，上千种中文图书整齐陈列。世界读书日当天，学校组织高中低3个年龄段的学生开展集体阅读活动。《中国古代神话故事》里夸父逐日、精卫填海的传奇，《曹文轩纯美小说拼音版：带花纹的梦》中细腻温暖的文字，《“中国精神”绘本：“熊猫”不孤单》里憨态可掬的大熊猫形象，都成为学生们探索中华文化的生动载体。

　　吴昊介绍，馆内图书除自购外，还有来自中国图书出版界的捐赠，其中中国古典名著类最受学生喜爱。为让更多人接触中文阅读，学校设立“凤凰书架”，面向全市中小学免费开放。

　　“书页在世界各地轻轻翻动，跨越山海的不仅是文字，更是文明交融的力量。”吴昊认为，推广中文阅读不仅能让中俄青少年感受中华文化魅力，更是塑造包容未来、促进不同文化和谐共生的重要途径。

　　在南非开普敦华侨华人文化交流中心，“海外惠侨熊猫书屋”成为当地民众接触中文书籍的重要窗口。走进书屋，墨香与咖啡香交织，《论语译注》《中国建筑艺术》等书籍吸引着不同肤色的读者驻足翻阅。在江苏南通，赤子情华侨图书馆自2021年底启动“海外图书漂流”计划，已在全球约60个国家和地区设立逾百家站点。

　　赤子情华侨图书馆发起人镇翔表示，中文书籍不仅慰藉华侨华人乡愁，更为华裔新生代及海外民众搭建起认知中华文明的阶梯。

　　巴基斯坦中巴教育文化中心现有约4000本汉语书籍，其中儿童绘本最受当地青少年欢迎。读书日期间，该中心发起“读一本书，交一个朋友”倡议，鼓励中巴青少年分享中文阅读视频。该中心校长马斌提到，两台阅读机内置10万册书籍，让学生突破纸墨局限，畅享数字阅读的便捷与乐趣。

　　“阅读没有国界，数字阅读的便捷更让文化跨越重重阻碍。”马斌说，未来，他将拓展创新阅读活动，让更多巴基斯坦孩子在字里行间进一步感受中国的魅力。

　　（据中新社电  记者徐文欣）

(责编：郝孟佳、李昉)

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