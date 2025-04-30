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寻找属于“我”的精神原乡（新教育实验的育人之路①）

熊 建 孙亚慧 俞雪琪
2025年04月30日08:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图①四川省旺苍县白水镇中心小学老师吴尧达与学生观察、记录植物生长情况。
　　图②河南省滑县英民中学内，王辉霞老师正在授课。
　　图③四川省成都市温江区新世纪光华学校内，何刚老师正在授课。
　　图④湖北省松滋市实验小学内的升旗仪式。
　　图⑤江苏省昆山市千灯镇亭林小学内，徐晶老师正在授课。
　　本报记者 孙亚慧摄
　　本版照片除署名外均由新教育研究院提供

　　这是一场已持续20多年的教育实践；

　　这是一群执着坚守的提灯人；

　　这是一堂又一堂试图引导学生拥抱幸福的课；

　　这是一个个鲜活自在的生命，踏歌而行，诗意远方……

　　发起于本世纪初的新教育实验，一直在探索素质教育的路径。到今天，新教育实验已惠及全国1万多所学校，有1000多万名教师和学生参与，其中超过半数来自农村及偏远地区，成为中国教育改革探索的典例之一。

　　育人者得时光嘉许，在书写生命的一段段旅程中常拾硕果。

　　

　　校园——编织幸福

　　江苏省昆山市千灯镇亭林小学的融合绘本阅读中心里摆满书籍，不时有学生进进出出，捧着一本在书桌旁静静翻阅。

　　其中一册绘本叫《宝儿》，讲述的是一只没有羽毛的大雁宝儿的故事。宝儿虽与众不同，但并不缺乏家庭的温暖。通过努力，宝儿与船长、大副和大狗福勒结为朋友，最终，她在皇家植物园里找到了自己的位置，成了一只快乐的大雁。

　　温暖的故事结局，与教室外高悬的新教育实验的精神内核互为映衬。“过一种幸福完整的教育生活”，这是新教育实验的目标，也是使命。

　　在参与新教育实验的1万多所学校中，亭林小学令人难忘的原因在于包容和融合。自1986年义务教育法颁布后，这所拥有百年历史的乡镇名校立即开设了辅读班，后升格为培智班，进行随班就读尝试。

　　融合教育的本质，是让残障儿童与普通儿童共同生活，彼此理解，相互帮助，携手向未来。基于这样的认识，39年来，历经12批次教师、7任校长、3次校区搬迁，但亭林小学的融合教育从未间断，不断发展。

　　据亭林小学校长许建武介绍，2020年9月，该校将在校特需学生重新评估编班，正式成立孤独症班。自开班以来，学校一直在积极探索普校适宜的孤独症儿童教育模式，走出了一条“同校共读”的农村普校“孤独症班”的办学之路。

　　“星星的孩子”被接力守护。

　　“红花……画笔……白云……”，步入资源教室，几名孤独症孩子正在授课教师徐晶的耐心引导下识读汉字与图画。徐晶毕业于辽宁师范大学特教专业，是亭林小学专门招来做融合教育的硕士研究生。

　　亭林小学的融合教育资源中心包含两个教室：一间侧重感统训练，一间侧重“主辅式”课堂教学，并进行功能分区。“在融合方式上，采取常态化的校园融合模式，孤独症班与普通班教室紧密相连。孤独症学生除参与孤独症班日常教学，也参与学校的综合活动，如体育、艺术节、入队仪式等。”徐晶说。

　　上午，孤独症学生在班级统一接受学科类教学，下午，孤独症学生回归普通班级，参与部分综合类课程，以实现学生间的双向融合。

　　文化立校、课程育人是这所学校的另一鲜明特征。“亭林”二字，取自明末清初著名学者顾炎武，他居亭林镇，又被尊称为“亭林先生”。

　　“顾炎武做学问希望能泽被后世，我们的学生每天踏着斑驳的石板路，走过亭林故居门前，理应浸润家国情怀。”许建武说。

　　在新教育实验的教育理念中，学校应该是一座历史博物馆、一处珍品收藏所、一个美好事物的集散地、是传奇故事曾经发生过的地方。民族文化精华、当地文化精髓、本校历史叙事，这些都应在学校体现出来。

　　课堂——阳光朗照

　　什么是新教育实验？

　　著名教育家朱永新是新教育实验的发起人，也是践行者。

　　25年前，朱永新发起这项民间教育改革行动，旨在通过系统化的教育实践探索，推动中国基础教育生态变革。该实验以教师专业成长为起点，覆盖学校、家庭、社会多元教育场景，是中国当代最具影响力的教育实践体系之一。

　　出版于2000年的《我的教育理想》一书中，朱永新系统提出了自己教育理想的系列目标，该书甫一出版，很快在教育界引发热议。

　　但也有人提出，书中所言的教育理想在应试条件下难伸其志。对此，朱永新认为，“在束缚之下也可以跳出精彩的舞蹈。”正如亚里士多德所说，幸福是人类的最高目的。我们做其他的事情，最后都是为了得到幸福。

　　采访新教育实验校，如果用气味来形容，第一个想到的一定是“书香”。

　　新教育实验非常重视阅读的力量。在其“十大行动”（详见“延伸阅读”）中，“营造书香校园”位列榜首。

　　在朱永新看来，学生自我教育的能力最主要的方面就是阅读能力。阅读能力培养思考能力、写作能力和学习探究能力。阅读是新教育实验的轴心，是突破口。营造一个以图书馆为中心的健全阅读空间，可以让学校有浓郁的阅读氛围，成为师生共同的精神乐园。

　　通过“晨诵、午读、暮省”，新教育实验尝试为学生构建更积极阅读生态。其中，“晨诵”是结合了古典诗词、儿歌与儿童诗、晨间诵诗的复合课程；“午读”则代表整个儿童阶段非学科性质的阅读，核心内容是阅读属于孩子自己的童年书籍。

　　在湖北随县，这个从2011年开始加入新教育实验的县城，用了5年时间，农村孩子的阅读量提高到城里孩子阅读量的1倍以上。提升乡村孩子的阅读水平，可以实实在在改变区域教育生态。

　　在湖南芷江侗族自治县，新教育理念引领育人方式的改变，全县学生近视发生率下降至18.4%,心理健康抑郁检出率下降至5.1%,体质健康达标率保持在98%以上。

　　在四川省成都市武侯实验小学，学生们不仅读书还写书——师生共同创作出原创戏曲绘本《浣花笺》。绘本讲述了唐代女诗人薛涛制作浣花笺的经历，插图、文字全部由学生完成并正式出版。

　　涵养生命是教育的天职，在新教育实验中，一个人的念想变成了一群人的梦想，又最终成为一个团队的理想。

　　教师——沁润心灵

　　2022年，朱永新获得全球最大教育奖项“一丹奖”的“教育发展奖”，以表彰他在推动教师发展方面所作出的杰出贡献。该奖包括“教育研究奖”和“教育发展奖”两个奖项，每年颁发给两位教育家，得奖人被授予3000万港元的奖励，其中1500万作为个人奖金，剩余1500万用于资助得奖者研究或推动项目。

　　面对这份丰厚的奖金，朱永新悉数捐出，并在母校苏州大学成立“新教师”专项基金，推进教师成长计划。

　　“新教师基金”设新教育教改班、明师班、国际班、新网师和乡村振兴重点帮扶县教师素养整体提升等五大项目。希望能将新教育实验探索积累的促进教师成长的理念、方法及模式，与人工智能时代教师教育培训面临的新机遇、新挑战相结合，探索适合中国社会未来发展的教师教育新范式。

　　其中，“明师班”和“新网师”项目分别与科大讯飞、华为云达成合作，引入社会力量参与办学。

　　甘肃省平凉市静宁县城川镇大赛小学校长王富贵是首期“明师班”学员之一，他用“一名乡村小学校长的逐梦之旅”来描述这段培训历程。

　　“以‘三专’为路径，我在教育实践的田野里与全校师生和自己的孩子共读共写共同生活。我给师生和孩子做示范，5个月完成了49篇文章和10篇笔记，共计16万余字。”王富贵说。

　　王富贵所谈的“三专”，是新教育实验提出的教师专业成长中“专业阅读”“专业写作”和“专业交往”。专业阅读，站在大师的肩膀上前行；专业写作，站在自己的肩膀上攀升；专业交往，站在团队的肩膀上飞翔。

　　教师在静读中思纳，在书写中表达，在交往中成长。

　　朱永新认为，新教育实验中，教师的职业认同是以生命叙事理论为基础。生命叙事是新教育特有的一种言说方式，指生命个体运用自己独特的叙事方式，书写自己在教育生活中的生命在场、自我成长、意义呈现，并对其进行爬梳观照和省察言说的过程。人的一生都可以视为一个书写中的故事，这个不断删减、修改的剧本，在生命最终一刻才全书定格。在此之前，生命的全部意义都可因故事中的唯一主角的抉择而改写。

　　换句话说，每个教师的生命都是一个故事，从事教师职业是把教育作为自己故事的主旨，用生命最大段的篇幅展开、书写。

　　是摆渡舟，渡人、成己。

　　多年前，曾有人问过朱永新：“新教育的彼岸是什么？”

　　朱永新说：“新教育的彼岸是一群又一群长大的孩子，从他们身上能清晰地看到：财富是有汗水的，科学是有人性的，享乐是有道德的。”

　　守望如是：以魂入教，静待花开。

　　育人如是：跋涉涔涔，殚心恳恳。

　　

　　延伸阅读

　　新教育实验的十大行动——

　　一、营造书香校园

　　通过整合丰富的阅读资源，开展多彩的读书活动，创造浓郁的阅读氛围，让阅读成为师生的日常生活方式，进而推动书香社会的形成。书香校园建设，在任何一个阶段的学校都具有基础性、根本性的作用。新教育的阅读观认为，一个人的精神发育史就是他的阅读史，一个民族的精神境界很大程度上取决于这个民族的阅读水平，一所没有阅读的学校永远不可能有真正的教育，一座书香充盈的城市才能成为美丽的精神家园，共读共写共同生活才能拥有共同的愿景、共同的语言、共同的密码和共同的价值。

　　二、师生共写随笔

　　通过撰写教育日记、教育故事、教育案例分析和学习心得等形式，师生记录、反思日常的教育和学习状况，交互书写，相互编织，彼此润泽，共同成长。新教育实验之所以提出“师生共写随笔”这一行动，是因为写作在师生成长过程中具有不可替代的重要作用，真正的思考是从写作开始的。而教育随笔（日记）不仅是教育者进行思考和创作的一种重要形式，是“批判反思型教师”成长的必由之路，也是学生思维发展的有效形式。无论是教师还是学生，为了写得精彩，就必须做得精彩、活得精彩。通过坚持不懈地努力，慢慢养成习惯，阅读、思考、写作便成为教师和学生的日常生活方式，使之终身受益。

　　三、聆听窗外声音

　　通过开展学校报告会、参加社区活动、研学旅行等形式，充分利用社区教育资源，引导学生热爱生活、关注社会，形成多元价值观。新教育实验之所以要求“聆听窗外声音”，是因为我们注意到现在很多学校实行关门教育，学校与社会缺少沟通和交流，师生很少关注社会上的重大事件，社会上丰富的教育资源也没能得到学校的充分利用。如果我们的教育让孩子们整天以为自己是一切事物的中心，一切都不过是为了提高自己的知识、能力、竞争力，没有关爱心、共情力，就不能培养出真正有远见卓识的人才。

　　四、培养卓越口才

　　通过讲故事、演讲、辩论等形式，鼓励孩子愿说、敢说、会说，从而增强其终身受益的自信心、沟通能力和表达能力。新教育实验之所以要提出“培养卓越口才”的行动，一方面，是针对长期以来不关注学生表达沟通能力训练的教育现状。我国的传统文化鼓励“抱朴守拙，讷言敏行”，课堂及其他场合很少鼓励师生讲话，发表意见。另一方面，是因为口才对于教师与学生的发展非常重要。愿意讲话、敢于讲话、敢于表达思想、能清晰地表达思想，是强烈自信心的表现。愿意沟通、善于沟通、勇于表达，也是现代社会人际交往不可或缺的基本功，这就是所谓的“社会智能”。表达沟通能力中的“说”即沟通很重要，“说”后面的思想更重要，要想说得精彩，就必须思考得精彩。

　　五、构筑理想课堂

　　本着平等、民主、和谐的课堂理念，在课堂上建立人类文化知识和学生生活体验之间的有机联系，实现课堂的个性化和高效性，让师生产生与知识、生活和生命的深刻共鸣。新教育实验之所以提出“构筑理想课堂”，是因为课堂是学校最重要的教育形式，是学校最重要的舞台，是师生生命展现的最重要的场所。学校的教学任务主要是通过课堂教学来完成的，课堂生活的质量直接关系着学校教育的成败和学生生活的质量。在一定意义上可以说，没有课堂就没有教育。

　　六、建设数码社区

　　通过加强学校内外网络资源的整合，建设学习型的网络社区，引导师生利用网络进行学习和交流，培养其信息意识和信息应用能力。新教育共同体以新教育实验学校为基地，以教育在线为网络平台，通过加强各类数字化学习资源的整合和应用，建设家庭、学校、社区一体化的“数码社区”进行网络学习、交流，在实际应用和操作中提高收集、加工和应用各类信息的能力，促进人的全面发展。

　　七、推进每月一事

　　根据学生的身心发展特点及学校与社会生活的节律，每月开展一个主题活动，通过主题阅读、主题实践、主题展示、主题评价和反思等方式，丰富学校生活，从多角度培养学生良好的行为习惯和公民意识。

　　八、缔造完美教室

　　在新教育生命叙事和道德人格发展理论的指导下，以理想课堂的三重境界为目标，师生通过“晨诵、午读、暮省”共同建构知识和编织生活，形成有个性特质的教室文化，书写一间教室的成长故事。

　　九、研发卓越课程

　　要在执行国家课程和地方课程、校本课程的基础上，鼓励教师对教材进行二次开发和整合创造，通过课程创新使课堂成为汇聚美好事物的中心，并引领学生进行认知体验、合作探究，建立知识与世界的内在联系，将所有与伟大知识的相遇转化为自身的智慧，从而使得师生的生命更加丰盈。

　　十、家校合作共育

　　通过建立和发展家庭、学校、政府和社区多方教育主体之间的新型合作伙伴关系，完善家校政社共育机制，拓展和改善学校教育教学资源和条件，并影响家庭、家教和家风，促进现代学校制度建设，强化社区和谐共生、家校政社共育机制，实现家庭、学校、政府和社区的协调发展，促进父母、孩子与教师等相关人员的共同成长。

　　（摘自《做中国教育的建设者》·朱永新著）

　　

　　“新教师基金”五大项目——

　　一、乡村振兴重点帮扶县教师素养整体提升项目

　　项目目标：旨在响应国家乡村振兴战略，助力区域教师生命成长和教育质量整体提升，探索区域教育高质量发展的模式。

　　二、明师班项目

　　项目目标：培养中国“明日之师”，造就一批拥有时代创新精神、未来教师职业人格、独特的教育教学思想、高度职业认同和“三专”（专业阅读、专业写作、专业交往）能力，能够在未来基础教育领域发挥示范引领作用的领军人才。

　　三、“一带一路”共建国家教师队伍建设国际研讨班项目

　　项目目标：该项目旨在促进世界教育同行了解中国教育，推动中国教育融入世界，传播中国教育成功经验，促进“一带一路”共建国家先进教育思想和经验的交流碰撞。共同推动构建人类命运共同体，为共建教育美好未来和世界和平与发展做出贡献。

　　四、新教育教改实验班项目

　　项目目标：通过四年的共读共写、导师互动与深入实践的培养，帮助在校师范生深度开展教育经典书籍共读，采取理论与实践相结合的研修方式，培养学生理解教育、理解他人的能力，为培养卓越教师奠定基础。

　　五、新网师项目

　　项目目标：致力于21世纪未来教育、未来学校、未来学习中心建设，打造全国有影响力的教师在线阅读共同体，通过专业力量组织读书活动，汇聚所有热爱读书的教师，更有效地开展专业阅读。探索现代信息技术条件下教师网络生存与发展新模式。

(责编：李昉、郝孟佳)

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