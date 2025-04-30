原标题：以青春之名 创未来之光

在“五四”青年节即将到来之际，中国国家博物馆的北1-3展厅内，一场属于新时代中国青年的“创新交响曲”正徐徐奏响。由中华人民共和国教育部、文化和旅游部联合主办，中国国家博物馆承办的“青春之歌——全国大学生创新成果展”于4月29日拉开帷幕。

作为中国国家博物馆“国家展览”2025年度的首展，此次成果展聚焦“科技新星”“青春奉献”“家国情怀”三大维度，有百余项成果整齐而列，全景式呈现新时代青年的创新图景。

以青春之力拓展创新边界

青年是创新的重要生力军。一走入展厅，就能感受到当代中国大学生蓬勃的创新活力迎面而来。他们在量子计算、人工智能、高端制造和先进材料等多个前沿科技领域取得瞩目成就。

瞧，展厅一角，一台白灰配色的机器狗——四足机器人立于展台上，身后屏幕循环播放着它稳步前行的画面。这是由浙江大学学生团队研发的“云深处绝影”系列四足机器人——机身规模不大，却搭载了自主研发的关节、控制系统与领先算法，能够行走、跳跃、转圈、避障，即便在光线不佳的环境里依旧能自主导航及作业。如今，这款“机器狗”已与国家电网合作，在高压变电站执行无人巡检任务，有效提高检测效率，保障工作人员生命安全。

展厅另一侧，上海交通大学学生团队设计的“哪吒”系列海空跨域无人航行器，凭借其亮眼的黄黑色外观吸引了众人注意。作为全球首个“海空一体”跨域航行器平台，“哪吒”就像神话中讲述的一般，“上天入海，飞潜合一”，在海洋探测、海洋工程建设、海洋资源开发以及国防建设等领域都具有重要价值。据项目负责人吕晨昕介绍，该项目目前已完成核心技术中试落地，有望推进更大规模的试验及应用。

“以前总觉得科技离生活很远，现在越来越感到它们就在身边。”一位带孩子观展的母亲感慨。观众跟随着导览观展，人群里时不时地发出小声惊呼。这一声声惊呼，是对前沿技术的赞叹，更是对青年蓬勃创新能力的致敬。

以青春之智破解行业之困

青年的创新能力不仅体现在对多个领域边界的开拓，更蕴藏在对行业发展瓶颈的精准突围中。

在全球能源转型与“双碳”目标驱动下，新能源汽车产业迅猛发展，退役锂电池的规模化处理成为行业焦点。因此，“退役锂电池全量资源循环技术及产业化”项目应运而生。华北电力大学学生团队自研技术与设备，实现锂、钴、镍等材料的高效分离。目前，设备综合回收率超98%，并已落地投产，为行业及社会开辟了一条高效的资源再生路径。项目负责人张镇西的展望背后，不仅是看见“循环经济”价值的敏锐眼光，更是敢想敢干的青年担当。

科技难题需要突破，文化传承也亟须创新助力。由内蒙古大学学生团队研制的“复杂文字古籍文献数字化一站式解决方案”，集全自动翻页扫描机器人、少数民族文字识别技术及数字化平台于一体，在简化少数民族语言古籍数字化流程的同时，还显著提高了转换准确率。谈到初衷，项目负责人欧日乐克坦言：“我是蒙古族人，在学习的过程中，我发现蒙文古籍数字化进程非常慢，而这十分不利于中华文化的传承，所以我想利用自己的专业知识做些努力。”在他和同学们坚持不懈的迭代更新下，千年史诗终从泛黄书页跃入数字云端。

以青春之光照见人间烟火

作为时代进步的先锋力量，中国的大学生们心怀家国，心系人民。他们以知识与爱心为纽带，将“创新”真正融入民生福祉。

在展厅一隅，一棵橡胶树“拔地而起”，环绕在树干周围的是小巧的黑色机器，一旁的屏幕上正循环播放着机器在橡胶林中精准作业的画面——这是来自海南大学学生团队的“橡‘智’前行”智能割胶机。传统割胶必须在凌晨1到2点进行，胶农非常辛苦，如今，越来越多的人不愿从事这一行业。项目团队针对传统割胶效率低、从业人员流失严重的痛点，创新设计出柔性固定、螺旋运动与仿形切割三大核心机制，让机器能自动贴合树干，完成深度稳定的割胶作业。据负责人王梓懿介绍，利用这个机器，胶农只需在手机上设定工作时间等信息，即可实现“一键割胶”，且机器割胶深度的精准性还能显著提升割胶效率。机器的电池每次充电可持续使用约3个月，“不伤树、低维护”，为海南橡胶产业注入新活力。

创新的不仅仅是技术，还有观念。转过一个弯，“憨兜小屋”的展示台上，整齐排列着手工捏制的“哪吒”“敖丙”摆件，旁边还有形状各异的杯子和碗，最底下还摆放着几块晶莹剔透的手工皂——这些都是“憨兜小屋”助力的乡村残疾人及其家庭一同制作的公益文创产品。来自厦门大学学生团队的“憨兜小屋”项目为乡村残疾人搭建起立体就业网络。通过提供14种家庭资产建设方案与24项就业选择，团队已培育出10个残疾人就业品牌。展台上各式各样文创产品和农业产品的背后，是“憨兜小屋”超2000人次的帮扶成果，青春的温暖在人们心中荡漾。

大学生是青春最生动的注脚，他们正用激情与梦想诠释着年轻的力量，用创新与奋斗书写时代的篇章。

（记者 李 韵 通讯员 胡晨冉）

(责编：李昉、郝孟佳)