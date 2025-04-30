原标题：国产大型通用型光谱望远镜在青海启动建设

上海交通大学JUST光谱望远镜（Jiao-tong University Spectroscopic Telescope，简称JUST）基建项目日前在青海省海西蒙古族藏族自治州冷湖天文观测基地正式启动建设。该项目建成后将实现国产大型通用型光谱望远镜零的突破。

JUST光谱望远镜口径4.4米，主镜由18块正六边形薄子镜拼接而成。采用轻量化设计，配备三大高性能观测终端，其中多目标光纤光谱仪用于研究黑暗宇宙，积分视场光谱仪用于追踪动态宇宙，高分辨光谱仪用于探测系外行星，具备口径大、集光能力强、响应快速等优势。

JUST光谱望远镜项目台址位于海西蒙古族藏族自治州茫崖市冷湖镇赛什腾山。冷湖气候干燥，水汽值低，大气稳定度极佳，自然条件得天独厚。此外，冷湖地区人口稀少，几乎没有光污染，是具有最优视宁度的一流观测台址。

据悉，JUST光谱望远镜项目第一期计划于2026年建设完成JUST先导望远镜（JUST-P），2027年JUST光谱望远镜建成并获得首光，经调试后正式投入科学观测。第二期（2028—2032年）将通过后续5年的升级，进一步提升光谱巡天观测效率，为宇宙大尺度结构与星系演化、系外行星探测研究提供具有长期科学价值的基础数据。

据了解，JUST光谱望远镜未来将以超强的巡天能力和高精度观测技术，开展大样本星系团高完备率的光谱巡天等特色观测计划，为超新星爆发、引力波源证认、系外行星探测等前沿领域研究提供助力。（记者万玛加、王雯静）

(责编：李昉、郝孟佳)