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深圳大学有个“公益创新专才班”

2025年04月30日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：深圳大学有个“公益创新专才班”

日前，在贵州某医院的“病房课堂”，深圳大学学子吴骏通过云端课堂为孩子们讲解数学公式，孩子们听得聚精会神。

这样的场景在深圳大学还有很多。这里有一个依托行政管理专业创设的公益创新专才班（以下简称“益才班”）。益才班致力打破院系壁垒，将公共管理与公益慈善融合起来。

“我们把公益理念和创新创业结合在一起，希望能通过益才班播撒公益的种子，助推跨界创新。”深圳大学政府管理学院益才班发起人罗文恩介绍，益才班除了为学生们提供双学位、辅修以及选修课等不同选择，还充分利用深圳大学的学分制度，让益才班学生与其他专业学生共享核心课程，促进学生之间的跨专业交流、学习与项目合作。

跨专业能产生什么样的奇妙反应？第九届益才班甄毅团队参与研发的高分子组织修复仿生纤维膜，作为国内首个获FDA批准的国产组织重建材料，打破了长期依赖进口的局面；毕业生谢美玲创办了自己的社工机构，开展儿童社区服务，改造公共闲置空间。

据统计，十届益才班已培养了近300名公益创新创业人才，学生毕业后虽然散布在不同部门和行业，但绝大部分持续深耕公益领域。

（记者 党文婷 严圣禾）

(责编：李昉、郝孟佳)

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