原标题：重庆交通大学建设前沿技术交叉研究院

近日，重庆交通大学前沿技术交叉研究院正式揭牌，标志着重庆交通大学在推动学科深度交叉融合，服务国家重大战略需求和地方经济社会发展等方面迈出关键一步。

在揭牌仪式上，重庆市科技局党委委员、副局长蒲骥表示：“当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，科学研究向综合交叉领域发力。在此背景下，重庆亟待打造不同于传统模式的学科交叉研究平台，推动‘四链’深度融合。布局建设高校前沿技术交叉研究院是重庆市委、市政府作出的重要部署，是完善重庆四大科创高地创新体系的重要举措。”

重庆交通大学前沿技术交叉研究院是获重庆市科技局、市教委、市财政局联合批准建设的第二个高校前沿技术交叉研究院，也是市属高校中首个认定挂牌的前沿技术交叉研究院。

蒲骥表示，在高校前沿技术交叉研究院建设上，要避免“大拼盘式交叉”，突出“新、增、集、改”四大特点。具体来说，要聚焦新学科、新领域、新技术，跳出现有学科框架束缚、通过增量带动存量发展；要推动教育科技人才一体发展，集成原始创新、技术创新和产业创新，探索学科建设、人才队伍培养、资源配置模式等方面的改革。此外，要打破传统院系设置与学科界限，打造高能级交叉研究平台，力争产出重大变革性、原创性成果，支撑未来产业和新兴产业发展，开辟新领域新赛道，塑造发展新动能新优势。

“重庆交通大学历经74年的发展，为前沿技术交叉研究院的建设提供了坚实基础。”重庆交通大学党委书记宫辉介绍，学校积极建设前沿技术交叉研究院，聚焦“智能+”“绿色+”方向，打破土木、信息、材料等学科壁垒，围绕山区桥隧智能建造理论、技术与装备以及低空智能飞行器技术与装备等领域，打造原始创新策源地。

重庆交通大学前沿技术交叉研究院由中国科学院院士、重庆交通大学校长赖远明担任院长，重庆交通大学副校长周建庭担任常务副院长。中国工程院院士杨永斌、杜彦良、王复明、何川，以及中国科学院院士黄维、翟婉明、李应红等专家担任学术委员会委员。

周建庭介绍：“研究院将聚焦极端环境智能建养、数智交通等重点领域及产业中的基础科学问题，布局2个创新中心，开展8个方向科学研究。”其中，极端环境智能建养创新中心将融合人工智能、云计算、材料工程等学科，突破极端环境交通基础设施在设计、建造和运维全生命周期中数字化、信息化、智能化的技术瓶颈，引领智能建养技术与装备产业升级。数智交通创新中心将瞄准智能网联汽车、低空飞行前沿交叉难题，突破空地一体化交通载运系统的关键技术，推动新型产业发展。

此外，重庆交通大学前沿技术交叉研究院将整合交通、人工智能、航空、地理信息等多学科力量，强化产学研协同，培育颠覆性技术，积极服务重庆“416”科技创新布局和“33618”现代制造业集群建设。该研究院计划5年内突破极端环境智能建养、数智交通管控等一批关键技术和科学问题，建设成为国内一流、特色鲜明的前沿技术研究高地、高端人才集聚高地、产业升级引领高地，助力重庆加快建设具有全国影响力的科技创新中心。

揭牌当日，该研究院召开首届学术委员会会议，并举行坝道工程医院山区桥隧分院成立仪式。坝道工程医院山区桥隧分院将依托重庆交通大学在复杂地质建造领域的优势，构建“检测—诊断—修复—预防”一体化技术链。同时，研究院与重庆城投集团、重庆高速公路集团等6家单位签署共建协议，共同围绕产业需求展开产学研合作。（记者雍黎）

(责编：郝孟佳、李昉)