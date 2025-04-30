原标题：中北大学入选 开源人才评价机制试点工作组名单

4月25日，记者从中北大学获悉，工业和信息化部、教育部与开放原子开源基金会日前联合发布国内首个开源人才评价机制试点工作组名单，该校成功入选，成为山西省唯一获此资格的高校。

开源，即开放软件的源代码，如今它已成为全球软件开发的主流趋势。目前，97%的软件开发者和99%的企业都在使用开源软件。近年来，中北大学紧跟时代步伐，积极融入开源生态。2024年，该校成功获批首批“开放原子开源社团”建设单位，成为全国高校开源生态建设的先行者。

记者了解到，新发布的开源人才评价机制以代码贡献、文档维护、社区协作等九大维度为核心，构建了科学化、可量化的评价体系。作为试点单位，中北大学将深度参与国家开源人才标准制定工作，推动更多科研成果通过开放原子开源基金会与全球共享。

中北大学计算机科学与技术学院副院长秦品乐表示，此次入选名单是对中北大学开源领域建设成果的肯定。接下来，学院将以更开放的姿态投身开源生态建设，助力我国开源事业高质量发展，为培养新时代创新型技术人才贡献中北力量。（记者韩荣）

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